Galatasaray bayrağını yerden alan kadına saldırdı: O şüpheliye gözaltı

Beşiktaş’ta yerde bulunan Galatasaray bayrağını aracından inerek alan kadına şişe fırlatıp saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.O., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. “Kasten yaralamaya teşebbüs” ve “hakaret” suçlamaları yöneltilen şüpheli hakkında ayrıca spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

  • Beşiktaş'ta aracından inerek yerdeki Galatasaray bayrağını alan T.A. isimli kadına saldıran şüpheli A.O. yakalanarak gözaltına alındı.
  • Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.O., kasten yaralamaya teşebbüs ve hakaret suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
  • Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.O., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
  • Adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemeyi sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "Beşiktaş taraftarı yerden Galatasaray bayrağını alan kadına şişe fırlattı" başlıklı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Galatasaray bayrağını aracından inerek yerden alan sürücü T.A'ya saldırdığı belirlenen A.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.O, "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

A.O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüpheli A.O. hakkında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

