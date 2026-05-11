İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı oturumuna kısıtlama tartışmalarıyla başladı. AK Parti ve MHP'li üyelerin kentin sorunlarını dile getirdiği en etkili bölümlerden biri olan "Gündem Dışı Konuşmalar" artık İzmirliler tarafından canlı izlenemeyecek.
Belediye yönetiminin getirdiği yeni düzenlemeyle, meclisin bu bölümünde yayın cihazlarının kapatılması kararlaştırıldı.
MECLİS ÜYELERİNDE 3 DAKİKA SINIRI: BİR LEHTE BİR ALEYHTE
Yalnızca yayınlar değil, meclis üyelerinin ifade özgürlüğü de yeni önergelerle sınırlandırıldı. Daha önce sınırsız olan konuşma hakları, artık katı kurallara bağlandı.
Gündeme alınan önergeler ve komisyondan gelen raporlar üzerinde sadece iki kişi söz alabilecek. Düzenlemeye göre, bir üye kararı desteklemek, bir üye ise eleştirmek adına en fazla 3'er dakika konuşma yapabilecek.
"DÜKKAN BİZİM İSTER AÇAR İSTER KAPARIZ" ANLAYIŞI
Karara sert tepki gösteren AK Parti ve MHP grupları, İzmir'in "anti-demokratik" bir sürece sürüklendiğini savundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP'nin katılımcı kent kimliğini terk ettiğini vurgulayarak, "İzmirlilerin kentin sorunlarına erişimini ortadan kaldırıyorsunuz" dedi.
MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser ise belediye yönetiminin yaklaşımını, "Dükkan bizim, ister açar ister kaparız" mantığı olarak nitelendirdi.
DAĞ GİBİ BİRİKEN SORUNLAR KONUŞULMASIN DİYE Mİ?
Tartışmalar sırasında söz alan AK Partili meclis üyeleri, yasağın asıl sebebinin çözülemeyen yerel sorunlar olduğunu öne sürdü.
Meclis Üyesi Dilaver Kişili, sinek, koku, trafik ve körfez kirliliği gibi dağ gibi biriken sorunların halk tarafından duyulmasının istenmediğini savundu.
AK Partili Ercan Tekin ise, "Körfezle alakalı hayati bir konuyu 5 dakikada nasıl anlatabilirim? Bu İzmir'in gerçekleriyle örtüşmüyor" diyerek itirazlarını dile getirdi.
CHP OYLARIYLA "YASAKÇI" KARARLAR YÜRÜRLÜKTE
Yapılan uzun tartışmalar ve Cumhur İttifakı'nın "ret" oylarına rağmen, her üç kısıtlama önergesi de CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni dönemde İzmir Büyükşehir Meclisi, daha az konuşmanın yapıldığı ve halkın denetimine kısmen kapatıldığı bir yapıya bürünmüş oldu.