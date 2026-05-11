İzmir'de demokrasi sınavı: CHP’li Cemil Tugay’dan meclis oturumlarına kısıtlama kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ilk birleşiminde, Başkan Cemil Tugay’ın talimatıyla hazırlanan ve meclis oturumlarındaki demokratik hakları kısıtlayan üç ayrı önerge CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda meclis toplantılarının "Gündem Dışı Konuşmalar" bölümünde canlı yayın artık kapatılacak, komisyon raporları üzerindeki konuşmalar 1 olumlu ve 1 olumsuz olmak üzere sınırlandırılacak ve her bir konuşmacıya tanınan süre 3 dakikayı geçemeyecek.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem dışı konuşmalar bölümünde canlı yayın yapılmaması kararı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
  • Meclis üyelerinin konuşma süreleri sınırlandırıldı, önerge ve raporlar için sadece iki kişi biri lehte biri aleyhte olmak üzere 3'er dakika konuşabilecek.
  • AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, kararın İzmirlilerin kentin sorunlarına erişimini ortadan kaldırdığını belirtti.
  • MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, belediye yönetiminin yaklaşımını 'dükkan bizim ister açar ister kaparız' mantığı olarak eleştirdi.
  • AK Partili meclis üyeleri, yasağın sinek, koku, trafik ve körfez kirliliği gibi çözülemeyen sorunların halk tarafından duyulmasını engellemek için getirildiğini öne sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı oturumuna kısıtlama tartışmalarıyla başladı. AK Parti ve MHP'li üyelerin kentin sorunlarını dile getirdiği en etkili bölümlerden biri olan "Gündem Dışı Konuşmalar" artık İzmirliler tarafından canlı izlenemeyecek.

Belediye yönetiminin getirdiği yeni düzenlemeyle, meclisin bu bölümünde yayın cihazlarının kapatılması kararlaştırıldı.

MECLİS ÜYELERİNDE 3 DAKİKA SINIRI: BİR LEHTE BİR ALEYHTE

Yalnızca yayınlar değil, meclis üyelerinin ifade özgürlüğü de yeni önergelerle sınırlandırıldı. Daha önce sınırsız olan konuşma hakları, artık katı kurallara bağlandı.

Gündeme alınan önergeler ve komisyondan gelen raporlar üzerinde sadece iki kişi söz alabilecek. Düzenlemeye göre, bir üye kararı desteklemek, bir üye ise eleştirmek adına en fazla 3'er dakika konuşma yapabilecek.

İzmir Meclisi. (Fotoğraflar AA'ya aittir.)

"DÜKKAN BİZİM İSTER AÇAR İSTER KAPARIZ" ANLAYIŞI

Karara sert tepki gösteren AK Parti ve MHP grupları, İzmir'in "anti-demokratik" bir sürece sürüklendiğini savundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP'nin katılımcı kent kimliğini terk ettiğini vurgulayarak, "İzmirlilerin kentin sorunlarına erişimini ortadan kaldırıyorsunuz" dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser ise belediye yönetiminin yaklaşımını, "Dükkan bizim, ister açar ister kaparız" mantığı olarak nitelendirdi.

DAĞ GİBİ BİRİKEN SORUNLAR KONUŞULMASIN DİYE Mİ?

Tartışmalar sırasında söz alan AK Partili meclis üyeleri, yasağın asıl sebebinin çözülemeyen yerel sorunlar olduğunu öne sürdü.

Meclis Üyesi Dilaver Kişili, sinek, koku, trafik ve körfez kirliliği gibi dağ gibi biriken sorunların halk tarafından duyulmasının istenmediğini savundu.

AK Partili Ercan Tekin ise, "Körfezle alakalı hayati bir konuyu 5 dakikada nasıl anlatabilirim? Bu İzmir'in gerçekleriyle örtüşmüyor" diyerek itirazlarını dile getirdi.

CHP OYLARIYLA "YASAKÇI" KARARLAR YÜRÜRLÜKTE

Yapılan uzun tartışmalar ve Cumhur İttifakı'nın "ret" oylarına rağmen, her üç kısıtlama önergesi de CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni dönemde İzmir Büyükşehir Meclisi, daha az konuşmanın yapıldığı ve halkın denetimine kısmen kapatıldığı bir yapıya bürünmüş oldu.

SONRAKİ HABER

