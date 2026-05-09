AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
SAYI 16'YA ÇIKACAK
Yolsuzluk iddiaları, şaibeli kurultay tartışmaları ve kaset skandallarıyla çalkalanan CHP'de istifa depremi büyüyor. Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Köksal'ın geçişi durumunda saflarını değiştiren başkan sayısı 16'ya ulaşacak.
CHP'DE İSTİFA PANİĞİ: KÖKSAL'A KESİN İHRAÇ TALEBİ
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Köksal'ın partiden ayrılması beklenirken Genel Merkez'i istifa paniği sardı.
Özel'in yönetimindeki CHP MYK, Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.
