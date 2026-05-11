Erdoğan, yargı mensupları, avukatlar ve adalet personeline teşekkür ve başarı dileklerinde bulundu.

Erdoğan, Danıştay'ın yürüttüğü hukuka uygunluk denetimi ve mahkemelere yaptığı rehberliğin önemini koruduğunu ifade etti.

Başkan, hukuk devletinin en önemli güvencesinin bağımsız ve tarafsız yargı organının varlığı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, idari yargının vatandaşın kamu tasarrufları karşısında hak arayacağı güvenli bir liman olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve İdari Yargı Günü Töreni'nde konuşma yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'da düzenlenen "158. Kuruluş Yıldönümü, Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İdari yargı gününüzü tebrik ediyorum. Bu önemli günün yargı camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çınarı büyütüp bugünlere getiren hukukçuları şükranla yad ediyorum.

Bütün yargı mensuplarımıza başarılar diliyorum. Vatandaşın hak arayışına nezaret eden, yol gösteren avukatlarımıza buradan saygılarımı gönderiyorum. İdari yargının yükünü omuzlayan adalet personeline de emekleri için teşekkür ediyorum.

Hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organları ile devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır. Kurumsal güvencelerin başında bağımsız ve tarafsız yargı organının varlığı gelmekte. Yargı organı içindeki idari yargı yolu kamu tasarrufu karşısında vatandaşın hakkını arayacağı güvenli bir limandır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Yürüttüğü hukuka uygunluk denetimi ile Danıştay'ın mahkemelere yaptığı rehberlik önemini koruyor. Hukuk özü ve meşruiyetini evrensel niteliklerdeki bu değerlerden alıyor. Bireysel güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermeden kolektif güvenliğe cevap vermenin imkanı yoktur. Devlet vatandaş arasındaki ilişkinin eşitler arası ilişki değildir. Adliye mahkemelerinden farklı olarak idari yargıda uyuşmazlığın bir tarafı devlettir, kamu uyuşmazlığıdır. Buradaki işleyiş çok kritik bir göstergedir.

DİKENLERİ TELLERİ SÖKÜP ATTIK



Her türlü ayrılacağı ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık.

