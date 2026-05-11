Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının eş güdümünde yürütüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin tespit edildiğini belirterek, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir" dedi.

MİLLETİN HUZURUNA KASTEDENLERE GEÇİT YOK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar TL'lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

