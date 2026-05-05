İzmir barajlarının doluluk oranı yüzde 48,4 seviyesine yükseldi, Balçova ve Ürkmez barajları yüzde 97'nin üzerinde doldu.

Ankara barajlarında doluluk oranı yüzde 42,65 olarak kaydedildi, Kargalı ve Kesikköprü barajları yüzde 100 dolu.

İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 71,76'ya ulaştı, Ömerli ve Elmalı barajları yüzde 94'ün üzerinde seviyeye çıktı.

Kayseri'deki Yamula Barajı'nda yağışlar ve kar sularıyla doluluk oranı yüzde 74'ün üzerine çıktı, tahliye kapakları 2010'dan sonra ilk kez açıldı.

Kayseri topraklarına düşen bereketli yağışlar ve dağlardan süzülen kar suları, Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nı yıllar sonra yeniden zirveye taşıdı.

SU ZİRVE ORANINI AŞTI

Elektrik enerjisi üretimi, tarımsal sulama, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, su sporları ve turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapan Yamula Barajı, son dönemdeki yağışların bereketiyle dolup taştı. Bölgede etkili olan sağanaklar ve eriyen karların havzaya inmesiyle barajdaki su seviyesi hızla yükseldi. Doluluk oranının yüzde 74 seviyesinin üzerine çıkması yetkilileri harekete geçirdi.

Kayseri sınırları içinde Kızılırmak üzerinde yer alan Yamula Barajı, son dönemde etkili olan bereketli yağışlar ve eriyen karlar sayesinde yüzde 74 doluluk oranını aştı.

YÜZDE 6'SI TAHLİYE

Su seviyesindeki hızlı artışın ardından baraj gövdesinde yer alan iki tahliye kapağından biri kontrollü şekilde açıldı.