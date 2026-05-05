Kayseri topraklarına düşen bereketli yağışlar ve dağlardan süzülen kar suları, Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nı yıllar sonra yeniden zirveye taşıdı.
SU ZİRVE ORANINI AŞTI
Elektrik enerjisi üretimi, tarımsal sulama, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, su sporları ve turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapan Yamula Barajı, son dönemdeki yağışların bereketiyle dolup taştı. Bölgede etkili olan sağanaklar ve eriyen karların havzaya inmesiyle barajdaki su seviyesi hızla yükseldi. Doluluk oranının yüzde 74 seviyesinin üzerine çıkması yetkilileri harekete geçirdi.
YÜZDE 6'SI TAHLİYE
Su seviyesindeki hızlı artışın ardından baraj gövdesinde yer alan iki tahliye kapağından biri kontrollü şekilde açıldı.
2010'DAN SONRA İLK KEZ
Yüzde 6 oranında aralanan kapaktan saniyede yaklaşık 50 metreküp suyun tahliye edildiği bildirildi. Barajdaki tahliye kapaklarının en son 2010 yılında açıldığı öğrenildi.
TAŞKIN RİSKİNE DİKKAT
Tahliye işlemleri başlamadan önce Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölge halkını bilgilendirdi.
Yapılan duyurularda, su salınımı nedeniyle nehir yatağında yaşanabilecek taşkın ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
KRİTİK BARAJLAR YÜZ GÜLDÜRÜYOR
İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarındaki 5 Mayıs 2026 tarihli güncel doluluk oranları açıklandı. Bahar aylarında etkili olan yağışlar barajlara bereket getirirken, İstanbul genelinde su seviyesi yüzde 71,76 olarak ölçüldü. Yağışların bereketiyle İzmir barajları yüzde 48,4, Ankara yüzde 42,65 doluluk oranıyla kayıtlara geçti.
