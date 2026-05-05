Yağışların bereketi Yamula Barajı'nı doldurdu... 16 yıl sonra kapaklar açıldı | Saniyede 50 metreküp

Bölgeye düşen bereketli yağışlar Yamula Barajı’nda su seviyesini zirveye taşıdı. Elektrik üretimi, tarımsal sulama ve su sporları gibi çok yönlü hizmet veren barajın doluluk oranı yüzde 74 seviyesini geçti. Artan su miktarı nedeniyle Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri 2010 yılından bu yana kapalı tutulan tahliye kapaklarını açarak kontrollü su salınımına geçti.

Kayseri topraklarına düşen bereketli yağışlar ve dağlardan süzülen kar suları, Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nı yıllar sonra yeniden zirveye taşıdı.

SU ZİRVE ORANINI AŞTI

Elektrik enerjisi üretimi, tarımsal sulama, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, su sporları ve turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapan Yamula Barajı, son dönemdeki yağışların bereketiyle dolup taştı. Bölgede etkili olan sağanaklar ve eriyen karların havzaya inmesiyle barajdaki su seviyesi hızla yükseldi. Doluluk oranının yüzde 74 seviyesinin üzerine çıkması yetkilileri harekete geçirdi.

YÜZDE 6'SI TAHLİYE

Su seviyesindeki hızlı artışın ardından baraj gövdesinde yer alan iki tahliye kapağından biri kontrollü şekilde açıldı.

2010'DAN SONRA İLK KEZ

Yüzde 6 oranında aralanan kapaktan saniyede yaklaşık 50 metreküp suyun tahliye edildiği bildirildi. Barajdaki tahliye kapaklarının en son 2010 yılında açıldığı öğrenildi.

Tarımdan enerjiye birçok alanda can suyu sağlayan barajda su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine 16 yıl aradan sonra ilk kez tahliye kapaklarından biri açıldı.

TAŞKIN RİSKİNE DİKKAT

Tahliye işlemleri başlamadan önce Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölge halkını bilgilendirdi.

Yapılan duyurularda, su salınımı nedeniyle nehir yatağında yaşanabilecek taşkın ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Yüzde 6 oranında aralanan kapaktan saniyede 50 metreküp su tahliye edilirken yetkililer vatandaşları olası risklere karşı uyardı.

KRİTİK BARAJLAR YÜZ GÜLDÜRÜYOR

İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarındaki 5 Mayıs 2026 tarihli güncel doluluk oranları açıklandı. Bahar aylarında etkili olan yağışlar barajlara bereket getirirken, İstanbul genelinde su seviyesi yüzde 71,76 olarak ölçüldü. Yağışların bereketiyle İzmir barajları yüzde 48,4, Ankara yüzde 42,65 doluluk oranıyla kayıtlara geçti.

İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

  • Ömerli Barajı: Yüzde 94,95
  • Elmalı Barajı: Yüzde 94,90
  • Darlık Barajı: Yüzde 90,07
  • Terkos Barajı: Yüzde 58,73
  • Alibey Barajı: Yüzde 67,38
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 56,65
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 46,05
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 47,64
  • Kazandere Barajı: Yüzde 59,39
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 60,12
Ankara'daki barajların doluluk oranları şöyle kaydedildi:

  • Akyar Barajı: Yüzde 77,46
  • Çamlıdere Barajı: Yüzde 36,33
  • Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70,56
  • Eğrekkaya Barajı: Yüzde 76,35
  • Kargalı Barajı: Yüzde 100
  • Kavşakkaya Barajı: Yüzde 64,54
  • Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
  • Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,60
  • Peçenek Barajı: Yüzde 27,48
  • Türkşerefli Barajı: Yüzde 5,20

İzmir barajlarındaki güncel veriler şu şekilde listelendi:

  • Tahtalı Barajı: Yüzde 54,40
  • Balçova Barajı: Yüzde 97,32
  • Ürkmez Barajı: Yüzde 97,96
  • Gördes Barajı: Yüzde 41,72
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 78,33
