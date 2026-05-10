CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla memleketi Manisa'da ziyaretlerde bulundu.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, Manisa'da annesi Şükran Özel'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.
CHP lideri Manisa'da merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay'ın annesi ile de bir araya geldi.
Daha sonra Durbay'ı kabri başında andı.
ÖZKAN YALIM NE DEMİŞTİ?
Geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık ifadesi veren eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Gülşah Durbay ve Özgür Özel'le ilgili beyanlarda bulunmuştu.
Özel'le birbirlerinin en mahrem bilgilerini bilecek kadar yakın olan Yalım, "Tanışıklığımız 10 yıl öncesine dayanıyor. Genel Başkan da (Özgür Özel) benim otelimde 7-8 defa konaklamıştır. Eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'in geçmiş tarihlerde benim otelin restoranında birlikte yemek yedikleri hususu doğrudur. Aralarında bir gönül ilişkisi olup olmadığı noktasında duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim" demişti.