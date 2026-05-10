CANLI YAYIN
Geri

Özgür Özel Manisa'da Gülşah Durbay’ın kabrini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Gülşah Durbay’ın annesi Fatma Durbay'ın Anneler Günü'nü kutladı. Özel, daha sonra Durbay'ı kabri başında andı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel Manisa'da Gülşah Durbay’ın kabrini ziyaret etti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla Manisa'da annesi Şükran Özel'i ziyaret etti.
  • Özel, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay ile görüştü ve Durbay'ı kabri başında andı.
  • Eski Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde Özgür Özel ve Gülşah Durbay'ın otelinin restoranında birlikte yemek yediklerini söylemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla memleketi Manisa'da ziyaretlerde bulundu.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, Manisa'da annesi Şükran Özel'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Özgür Özel ve Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alındı)


CHP lideri Manisa'da merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay'ın annesi ile de bir araya geldi.

Özel, Durbay'ın kabrini ziyaret etti

Daha sonra Durbay'ı kabri başında andı.

Özgür Özel ve Özkan Yalım

ÖZKAN YALIM NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık ifadesi veren eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Gülşah Durbay ve Özgür Özel'le ilgili beyanlarda bulunmuştu.

Özel'le birbirlerinin en mahrem bilgilerini bilecek kadar yakın olan Yalım, "Tanışıklığımız 10 yıl öncesine dayanıyor. Genel Başkan da (Özgür Özel) benim otelimde 7-8 defa konaklamıştır. Eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'in geçmiş tarihlerde benim otelin restoranında birlikte yemek yedikleri hususu doğrudur. Aralarında bir gönül ilişkisi olup olmadığı noktasında duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim" demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel Manisa'da Gülşah Durbay’ın kabrini ziyaret etti-4 Özgür Özel Manisa'da Gülşah Durbay’ın kabrini ziyaret etti-5 Özgür Özel Manisa'da Gülşah Durbay’ın kabrini ziyaret etti-6
İstanbul’a sağanak bereketi... Barajlar yüzde 72’yi aştı | En dolu baraj Ömerli
SONRAKİ HABER

Yaz öncesi İstanbul barajlarında son durum

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler