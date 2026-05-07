Berhan Şimşek, yerel yönetimlerdeki bu tablonun sorumlusunun genel merkez yönetimi olduğunu savundu.

CHP'li Berhan Şimşek, yaşananların siyasi sorumluluğu için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret etti.

Bu hamlesinin hemen ardından CHP'li Berhan Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, yaşananların siyasi sorumluluğu için doğrudan Genel Başkan Özgür Özel'i işaret etti.

Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek.

BAKAN GÜRLEK İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı gündemine bomba gibi düşen bir ifşada bulundu. Bakan Gürlek, CHP'li isimlerin karıştığı soruşturmalarda kritik bir eşiğin aşıldığını belirterek, Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in birtakım beyanlarda bulunduğunu açıkladı. "Etkin pişmanlık"tan yararlanan bu isimlerin, soruşturmanın seyrini değiştirecek bilgileri savcılıkla paylaştığı öğrenildi.

Özkan Yalım.

CHP KULİSLERİ KARIŞTI: OKLAR ÖZGÜR ÖZEL'E DÖNDÜ

İtirafçı haberinin sıcaklığı geçmeden CHP içinden ilk tepki Berhan Şimşek'ten geldi. Şimşek, partideki bu çözülmenin ve isimlerin karıştığı iddiaların yönetimsel bir zafiyet olduğunu savundu. Yapılan açıklamada, yerel yönetimlerdeki bu tablonun sorumlusunun genel merkez yönetimi olduğunu ima eden Şimşek, doğrudan Özgür Özel'i hedef alarak "Hesap verilmesi gereken bir tablo var" mesajını verdi.