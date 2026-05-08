DMM'den "Çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Çeşitli gruplara Türkiye’de silah ve İHA eğitimleri verildiği” iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

  • DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan 'Çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • DMM, söz konusu içeriklerin Türkiye'nin bölgede öncelediği barış, istikrar ve huzur ortamına yönelik kararlı duruşunu hedef alan kara propaganda faaliyeti olduğunu belirtti.
  • Açıklamada, bu paylaşımların bölgedeki gerilimi tırmandırmayı ve Türkiye'nin Filistin'e desteğini sekteye uğratmayı amaçladığı vurgulandı.
  • DMM, kamuoyunun gerçek dışı iddialara itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirterek kamuoyunun bu tür gerçek dışı iddialara itibar edilmemesi gerekildiği ifade edildi.

Söz konusu içeriklerin, Türkiye'nin bölgede her zaman öncelediği barış, istikrar ve huzur ortamına yönelik kararlı duruşunu hedef alan bir kara propaganda faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaynağı açıkça belli olan bu tarz paylaşımlar, bölgedeki gerilimi tırmandırmayı, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini sekteye uğratmayı ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen beyhude birer çabadan ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

