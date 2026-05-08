CHP'li Gaziemir Belediyesi'nde akraba kıyağı: Belediyenizde kaç bankamatikçi var?

CHP’li belediyelerde bankamatikçi çalışan tartışması büyüyor. CHP’li milletvekili Ağbaba’nın bir yakınının Gaziemir Belediyesi’nde işe gelmeden maaş aldığını öne süren MHP’li Şahin, Başkan Işık’a belediyede kaç bankamatikçi olduğunu sordu.

  • İzmir'in Gaziemir Belediyesi'nde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bir yakınının istisnai kapsamda memur yapıldığı ancak işe gelmediği iddia edildi.
  • MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, Mayıs ayı meclis toplantısında Başkan Ünal Işık'a bankamatik çalışan sayısını sordu.
  • Şahin, söz konusu kişinin maaş aldığı halde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğinin iddia edildiğini belirtti.
  • MHP'li Şahin, oluşan kamu zararının Başkan Işık tarafından cebinden ödenip ödenmeyeceğini sordu.
  • Başkan Ünal Işık iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

İzmir'de CHP tarafından yönetilen Gaziemir Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan toplantısına bankamatik çalışan iddiaları damga vurdu. Uşak Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonu ile Türkiye'nin gündemine oturan ve daha sonra Bornova ve Buca belediyelerine sıçrayan bankamatik çalışan iddiaları bu sefer de CHP'li Gaziemir Belediyesi'nde tartışmalara neden oldu.

CHP'li Veli Ağbaba (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Belediye Meclisinin Mayıs Ayı oturumunda söz alan MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, CHP'li Başkan Ünal Işık'a; "Gaziemir Belediyesinde kaç tane bankamatik çalışan var?" diye sordu. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım'ın sevgililerinden birinin Bornova Belediyesi'nde bankamatik olarak çalıştığını hatırlatan Şahin şöyle konuştu:

CHP'li Ünal Işık

ZARARI KİM ÖDEYECEK

"En son CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı'nın da Buca Belediyesi'nde bankamatik olduğu basına yansıdı. Hele Gaziemir'de durum daha da vahim. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bir yakını Gaziemir Belediyesi'nde istisnai kapsamda memur yapıldı. Maaş ödendi ama kendisini bir kez görmedik. Öğrendiğimiz kadarıyla kendisinin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiği iddia ediliyor. Çalıştığı süre içerisinde hangi günler belediyemizde bulunmuştur? İşe gelmeden maaş aldığı doğru mudur? Bu iddialar doğruysa siz de Bornova Belediye Başkanı gibi oluşan kamu zararını cebinizden ödeyecek misiniz? Sürekli diğer kurumlardan personel getiriyorsunuz. Gaziemir Belediyesi'nde bu işleri yapacak yeterlilikte hiç personelimiz yok mu? Tasarruftan bahsederken kamu kaynaklarının etkin kullanılması adına mevcut personelimizin değerlendirilmesi gerekmez mi? Yoksa sizi adaylaştıranlara karşı diyet borcunuzu mu ödüyorsunuz?."

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, Şahin'in sözlerine sinirlenen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

