Ankara Valiliği, bugün (8 Mayıs) 13.00-17.00 saatler arasında Ankara üzerinde uçuş gerçekleştirecek uçakların ses hızının üzerine çıkacağını belirterek, oluşacak yüksek ses nedeniyle telaşa kapılacak bir durum olmadığını açıkladı.

PLANLI VE KONTROLLÜ UÇUŞ OLACAK

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00-17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve ses hızının üzerinde uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir.

Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında, ses hızının üzerine çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."