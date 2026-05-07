Örgütün gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheli yakalandı.

GECE OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilgili birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

HÜCRE EVLERİNDE ENSELENDİLER

Yapılan çalışmalar neticesinde, örgütün "gaybubet evleri" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları değerlendirilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheliler tespit edildi.