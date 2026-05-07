Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 10 şüpheli hücre evinde enselendi.
GECE OPERASYONU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilgili birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
HÜCRE EVLERİNDE ENSELENDİLER
Yapılan çalışmalar neticesinde, örgütün "gaybubet evleri" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları değerlendirilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheliler tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bu kapsamda, 07.05.2026 günü saat 01.00 itibarıyla il merkezi odaklı olarak (10) şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınanlar şu şekilde:
Saniye Çelik: 1975 doğumlu, örgütle iltisaklı şirkette kaydı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen şahıs.
Sefa Güran: Bayındır ilçesinde ikamet eden, "sefabyndr" kullanıcı adıyla Bylock kullandığı ve örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığı belirlenen şahıs.
Ayşe Bahar: Karşıyaka eyaletindeki kadın yapılanmasıyla irtibatlı olduğu, Bank Asya'ya finansal destek sağladığı ve Bylock kullandığı ispatlanan şahıs.
Atlas Küçük (Muhammed Fethullah Küçük): "mfkmfk35" kullanıcı adıyla Bylock kullandığı, Bank Asya'da çok sayıda katılım hesabı açtığı ve örgüte müzahir vakıftan burs aldığı tespit edilen şahıs.
Mehmet Yıldız: Eski TSK subayı (ihraç), mahrem yapılanma içerisinde yer aldığı ve sabit hatlar üzerinden örgütsel iletişim kurduğu belirlenen şahıs.
Derya Çilingir (Kaya): "Derya Hoca" olarak bilinen, sohbet hocalığı yapan, himmet toplayan ve birden fazla hat üzerinden Bylock kullandığı sabit olan şahıs.
Süleyman Nuriler: Ege Üniversitesi eski memuru, emniyet teşkilatındaki "abi"lerle irtibatlı olduğu ve Pensilvanya ziyareti gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs.
Temel Almak: "temel52" kullanıcı adıyla Bylock kullandığı, örgüt adına tur/umre organizasyonları düzenlediği ve Bank Asya bakiyesini artırdığı tespit edilen şahıs.
Saime Yazıcı: Karşıyaka/Örnekköy bölgesinde "bölgeci" olarak görev yapan, 15 Temmuz sonrası "Falcon" isimli gizli haberleşme programını kullanan ve sahte kimlikle yakalanan şahıs.