Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri önceden tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri operasyonu gerçekleştirdi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.