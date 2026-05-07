İstanbul Havalimanında film gibi operasyon: 2 İngiliz 17.3 milyonluk uyuşturucu ile yakalandı

Tayland’dan yükledikleri uyuşturucuyu Londra’ya uçurmaya çalışan iki İngiliz yolcunun planı İstanbul Havalimanı’nda patladı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin radarına takılan Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper, uçak kapısında kıskıvrak yakalanırken valizlerinden çıkan 19 kilo 260 gram uyuşturucunun piyasa değerinin tam 17 milyon 334 bin lira olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı'nda film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza atan Gümrük Muhafaza ekipleri, Tayland'dan Londra'ya giden iki İngiliz yolcuyu 17,3 milyon liralık uyuşturucuyla paketledi.

2 İNGİLİZ TAKİBE ALINDI

Olay, 26 Nisan günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Tayland'dan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gidecek 2 İngiliz yolcuyu takibe aldı.

UÇAKTAN İNDİRİLDİLER

Şüpheliler Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper'i tespit eden ekipler, yolcuları havalimanında B5 kapısına giderek uçaktan indirdi. Kimlik ve pasaport işlemlerinin ardından şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürüldü.

VALİZDE BULUNDU

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, Taylor Astle Johnson'ye ait valizde 17 adet vakumlu poşet içerisinde yeşil renkli bitki parçaları bulundu. Uyuşturucu test kitinde yapılan incelemede bulunan maddenin 'Esrar' olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen esrarın toplam ağırlığının 19 kilo 260 gram olduğu öğrenildi. Piyasa değerinin 17 milyon 334 bin lira olduğu değerlendirilen uyuşturucuya el konuldu.

HAVALİMANINDAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki son görüntüleri ve ekipler tarafından yakalandıkları anlar yer aldı.

TUTUKLANDILAR

Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

