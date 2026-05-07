İstanbul Havalimanı'nda film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza atan Gümrük Muhafaza ekipleri, Tayland'dan Londra'ya giden iki İngiliz yolcuyu 17,3 milyon liralık uyuşturucuyla paketledi.

Olay, 26 Nisan günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Tayland'dan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gidecek 2 İngiliz yolcuyu takibe aldı.

UÇAKTAN İNDİRİLDİLER

Şüpheliler Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper'i tespit eden ekipler, yolcuları havalimanında B5 kapısına giderek uçaktan indirdi. Kimlik ve pasaport işlemlerinin ardından şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürüldü.

VALİZDE BULUNDU

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, Taylor Astle Johnson'ye ait valizde 17 adet vakumlu poşet içerisinde yeşil renkli bitki parçaları bulundu. Uyuşturucu test kitinde yapılan incelemede bulunan maddenin 'Esrar' olduğu tespit edildi.