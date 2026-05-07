Belde seçimleri için geri sayım: AK Parti 5 adayını duyurdu
Belde statüsüne kavuşan 6 bölgede seçmenler 7 Haziran tarihinde sandık başına gitmeye hazırlanıyor. AK Parti, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane illerindeki 5 belde için belediye başkan adaylarını belirledi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, partisinin adaylarını kamuoyuna duyurdu.
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlar, 7 Haziran Pazar günü yeni belediye başkanlarını seçmek üzere sandık başına gidiyor.
27 siyasi partinin yarışacağı seçimde AK Parti 5 beldedeki belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinin adaylarını duyurdu. Demir, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle; 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak Belde Belediye Başkanlığı seçimleri için AK Parti Belediye Başkan adaylarımız belirlenmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
AK Parti'de Tokat Almus ilçesi Bağtaşı beldesinde Mustafa Karadağ, Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesinde Mustafa Altın, Reşadiye ilçesi Çevrecik beldesinde Turgay Çetin aday gösterildi.
Nevşehir Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesinde Mustafa Özer, Gümüşhane Merkez ilçesi Tekke beldesinde Kemalettin Demirkıran yarışacak.
Tokat Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesi adayının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
PUSULADA AK PARTİ 4. SIRADA
Yüksek Seçim Kurulunda gerçekleştirilen kura çekimiyle seçime girecek partilerin pusuladaki yerleri saptandı. Toplam 27 siyasi partinin sıralaması belli olurken, AK Parti seçim pusulasında 4. sırada yer alacak.