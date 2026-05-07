Devletin güvenlik kurumlarına sızmaya çalışan eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün karanlık hücreleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının hamlesiyle çökertildi.
MİT SAPTADI
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz soruşturma, örgütün emniyet mahrem yapılanmasını hedef aldı. MİT Başkanlığının sağladığı stratejik istihbarat doğrultusunda 17 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, devletin güvenliğini hiçe sayarak terör örgütü adına faaliyet yürüten 23 zanlı kıskıvrak yakalandı.
EMNİYET SIZINTILARINA NOKTA OPERASYON
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi. MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla ihanet şebekesinin gizli faaliyetleri engellendi.
Soruşturma kapsamında Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü saptanan 23 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.