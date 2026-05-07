FETÖ’ye MİT darbesi: Emniyet mahrem yapılanmasındaki 23 zanlı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu, eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Devletin güvenliğini tehdit eden karanlık hücrelere yönelik ağır darbede, örgüt hiyerarşisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 23 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
  • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının istihbaratı doğrultusunda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada terör örgütü adına faaliyet yürüten 23 zanlı gözaltına alındı.
  • Operasyonlar Malatya, Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleştirildi.
  • Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin ortaklaşa çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Devletin güvenlik kurumlarına sızmaya çalışan eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün karanlık hücreleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının hamlesiyle çökertildi.

MİT SAPTADI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz soruşturma, örgütün emniyet mahrem yapılanmasını hedef aldı. MİT Başkanlığının sağladığı stratejik istihbarat doğrultusunda 17 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, devletin güvenliğini hiçe sayarak terör örgütü adına faaliyet yürüten 23 zanlı kıskıvrak yakalandı.

EMNİYET SIZINTILARINA NOKTA OPERASYON

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi. MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla ihanet şebekesinin gizli faaliyetleri engellendi.

Soruşturma kapsamında Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü saptanan 23 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

