2010'lu yıllarda okul ve hastaneler için geliştirilen ürün, özel sektör tarafından da kullanılmaya başlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast denemeleri ve siyasi saldırılarda yaşanan artışla birlikte oluşan ortam, 'silahlı saldırgan sigortası' talebini de patlattı. ABD'de son dönemde artan siyasi şiddet olayları, geçmişte niş bir alan olarak konumlanan bu ürünü, politikacılar ve iş dünyasına yönelik saldırıların artmasıyla birlikte daha geniş bir müşteri tabanına yaydı. Bu sigorta türü, silahlı saldırı sonrası oluşabilecek finansal kayıplar, hukuki süreçler ve itibar yönetimi maliyetlerini kapsıyor. Sektör verilerine göre aktif saldırgan teminatları ve benzeri ürünlerin toplam pazar büyüklüğü, yıllık prim üretimi bazında 2020'den bu yana iki kat artarak 100 milyon dolar seviyesine ulaştı.

İŞ DÜNYASI DA İLGİLENİYOR İngiltere merkezli sigorta brokeri Blackthorn CEO'su Julian Vero, yaptığı değerlendirmede, özellikle Donald Trump ile bağlantılı olayların toplumsal risk algısını artırdığını ifade etti. Vero, okul saldırılarının sürekliliğine rağmen dikkat çekici olayların sigorta talebini daha fazla tetiklediğini belirtti. Kamuoyunda tanınan isimlere yönelik saldırıların iş dünyasında risk yönetimi yaklaşımını değiştirdiği ve sigorta talebini genişlettiği belirtiliyor.





İLK OLARAK 2010'LARDA BAŞLADI



Aktif saldırgan sigortaları ilk olarak 2010'lu yıllarda geliştirildi. Başlangıçta okullar, hastaneler ve kamu kurumları gibi yüksek riskli alanlarda kullanılan ürünler, zamanla özel sektör tarafından da tercih edilmeye başlandı. Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, şirketler bu poliçeleri, fiziksel varlıkların korunması ve operasyonel sürekliliğin sağlanması amacıyla portföylerine dahil etti. 2024 başkanlık seçimleri sonrası politik motivasyonlu saldırılardaki artış, talepte yeni bir ivme yarattı. Utah eyaletinde bir üniversite etkinliğinde muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'e yönelik suikastın ardından eyalet yönetimi, kamu binaları ve üniversiteler için aktif saldırgan sigortası satın aldı. Bu kapsamda eyaletin yıllık yüz binlerce dolarlık prim ödemesi yaptığı ifade edildi.





NELERİ KAPSIYOR?

Mülk hasarı, iş kesintisi ve ekstra masraf teminatı

Yasal sorumluluk teminatı

Maddi olmayan hasar teminatı

Cazibe kaybı ve erişim engeli teminatı

Halkla ilişkiler danışmanlığı, kriz yönetimi, tıbbi hizmetler, psikolojik danışmanlık ve/veya psikiyatrik bakım, ek personel istihdamı ve ilave güvenlik masraflarının geri ödemesi

100 milyon dolara kadar teminat limiti.









Silahlı saldırgan sigortası nedir? Saldırgan sigortası (aktif saldırgan/ silahlı saldırgan sigortası), özellikle işyerleri, okullar veya halka açık alanlarda gerçekleşebilecek silahlı veya fiziksel saldırı anında oluşan mülkiyet hasarı, hukuki sorumluluklar, tıbbi masraflar ve kriz yönetimi giderlerini karşılayan bir terörizm/sorumluluk sigortası türüdür. ABD'de yaygınlaşan, Türkiye'de ise daha çok kurumsal risk yönetimi kapsamında değerlendirilen bu sigorta, klasik poliçelerin dışladığı özel riskleri teminat altına alır.