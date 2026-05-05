Doğan, terörsüz Türkiye sürecinde gecikme ve belirsizlikler bulunduğunu ancak sürecin kıymetli olduğunu belirtti.

PKK'nın siyasi uzantısı olarak gösterilen oluşumlar, son 26 yılda HEP'ten DEM Parti'ye kadar 14 kez tabela değiştirdi.

Doğan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yasal güvencelerle çerçevelenmiş demokratik muhataplık zemininin oluşturulması ve ana aktörlüğünü değerlendirebileceği koşulların sağlanması gerektiğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu gerekçesiyle sık sık kapatılma davalarıyla karşı karşıya kalan ve yıllar içinde defalarca tabela değiştiren siyasi oluşumların son halkası DEM Parti, yeni isim ve logo değişikliği tartışmasıyla gündemde.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada isim değişikliği iddialarını reddetmedi. Yenilenme sürecine girdiklerini aktaran Doğan nihai kararın konferanslarda verileceğini bildirdi.

Ayşegül Doğan, "Bir yenilenmeden bahsediyoruz. Bu konularla ilgili alınmış kararlar yoktur." dedi.

Konunun parti içi kurullarda ele alınacağını bildiren Doğan, "Bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil." diye konuştu.

Doğan, "Bu konularla ilgili alınmış kararlar yoktur. Çünkü bunlar konferanslarda tartışılacak." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin isim ve logo değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin kararın konferanslarda verileceğini duyurdu. (Fotoğraf: AA)

ÖCALAN'A STATÜ

Açıklamasında ayrıca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için statü önerisine değinen Doğan, kanuni güvence talebini dile getirdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Doğan, "Biz en başından beri şunu tespit ettik ve kamuoyuyla paylaştık; barış için resmiyet kazanmış, yani yasal güvencelerle çerçevelenmiş bir demokratik muhataplık zemininin oluşturulması kritik bir önem taşıyor. Hem barışın inşası için, hem demokratik siyaset alanının açılması için ana aktör olan sayın Öcalan'ın hukuken ve ana aktörlüğünü değerlendirebileceği koşulların oluşturulması bizim açımızdan çok kritik bir önemde." dedi.

Süreçte belirsizlikler ve zorluklar bulunduğunu aktaran Doğan, "Biz DEM Parti olarak bu zorlukların aşılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gecikme var, bu gecikme endişeleri artırıyor. Tüm bunlara rağmen bu süreç çok kıymetli. Yaklaşım da bu şekilde olmalı." diye konuştu.

26 YILDA 14 FARKLI TABELA

DEM Parti Sözcüsü Doğan'ın isim ve logo değişikliği iddialarına açık kapı bırakması üzerine, oluşumun daha önceki "harf operasyonları" tekrar gündeme geldi.

Son halkasını DEM Parti'nin oluşturduğu münfesih terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak işaret edilen oluşumlar yıllar içinde kimi zaman terörle doğrudan bağlantısı nedeniyle Anayasa Mahkemesi yoluyla kapatıldı. Bu partiler bazı zamanlarda kendi kendine isim değiştirme kararı aldı.

Hatta bazı dönemlerde pasif bırakılmış bir parti faaliyete geçirme yoluna gidildi.

Böylelikle örgüte müzahir partilerin son 26 yılda 14 defa tabela değiştirdiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK'ya müzahir partiler geçmişten bugüne HEP ile başlayan ve DEM Parti’ye uzanan 14 isimlik listeyle seçmen karşısına çıktı (Fotoğraf: Depo Photos)

Örgüte müzahir partilerin yıllara göre isimleri şu şekilde sıralandı:

1990 : Halkın Emek Partisi ( HEP )

: Halkın Emek Partisi ( ) 1992 : Özgürlük ve Demokrasi Partisi ( ÖZDEP )

: Özgürlük ve Demokrasi Partisi ( ) 1993 : Demokrasi Partisi ( DEP )

: Demokrasi Partisi ( ) 1994 : Halkın Demokrasi Partisi ( HADEP )

: Halkın Demokrasi Partisi ( ) 1997 : Demokratik Halk Partisi ( DEHAP )

: Demokratik Halk Partisi ( ) 2003 : Özgür Parti

: Özgür Parti 2005 : Demokratik Toplum Partisi ( DTP )

: Demokratik Toplum Partisi ( ) 2008 : Barış ve Demokrasi Partisi ( BDP )

: Barış ve Demokrasi Partisi ( ) 2012 : Halkların Demokratik Partisi ( HDP )

: Halkların Demokratik Partisi ( ) 2012 : Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ( YSP )

: Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ( ) 2014 : Demokratik Bölgeler Partisi ( DBP )

: Demokratik Bölgeler Partisi ( ) 2023 : Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ( Yeşil Sol )

: Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ( ) 2023 : Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( HEDEP )

: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( ) 2023: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Sadece kısaltma değişikliği / DEM)

Örgüte müzahir partilerin zaman içindeki tabela ve bayrak değişimleri (Fotoğraflar: Depo Photos)