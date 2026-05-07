Forum sonunda Antalya'ya Giden Yol Bildirgesi, Şehir Eylem Taahhütleri Paketi ve Gıda Atıkları ve Metan Eylem Kılavuzu gibi somut araçlar geliştirilecek.

Forumda gıda atıkları ve metan azaltımına odaklanan özel bir tematik gün düzenlenecek ve organik atık yönetimi ile metan azaltımı arasında doğrudan bağ kurulacak.

Forum kapsamında Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları olmak üzere üç yüksek düzeyli bakanlar oturumu gerçekleştirilecek.

Bu üst düzey sahiplenme, sıfır atık yaklaşımının yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası platformlarda da stratejik bir öncelik olarak konumlanmasını sağlamış; COP31 sürecine giden yolda Türkiye'nin öncü rolünü pekiştiren güçlü bir kurumsal çerçeve oluşturmuştur. COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş Başkanlığında, Sıfır Atık Vakfı tarafından bu vizyonla, İstanbul'da 5-7 Haziran'da "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla düzenlenecek Sıfır Atık Forumu 2026, sıfır atık yaklaşımını küresel iklim eylemi gündeminin ayrılmaz bir bileşeni haline getirmek üzere tasarlanmış yüksek düzeyli ve eylem odaklı bir platform olarak hayata geçirilmektedir.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayarak küresel ölçekte güçlü bir çevre ve sürdürülebilirlik vizyonuna dönüşen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin çevre ve iklim politikalarının temel yapı taşlarından biri haline geldi.

Forum; duyurular, iş birliği geliştirme süreçleri ve uygulamaya hazırlık mekanizmaları aracılığıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığında Türkiye'de gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile uyumlu girişimlerin ilerletilmesine hizmet ederken, partnerler tarafından yönetilen özel oturumlar ve sıfır atık konusunu "Antalya'ya Giden Yol" çerçevesinde daha geniş iklim gündemiyle ilişkilendiren seçilmiş içerikleri de bünyesinde barındıracak.

Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da 'Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık' temasıyla Sıfır Atık Forumu 2026 düzenlenecek.

UYGULAMA ODAKLI İKLİM ZİRVESİ

COP31'e Giden Yolda Stratejik Dönüm Noktası Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026'da COP31'e ev sahipliği yapacak olması, sıfır atık yaklaşımını ayrı bir çevresel başlık olmaktan çıkararak doğrudan uygulamaya dönük bir iklim eylemi alanına taşıma açısından tarihi bir fırsat sunmaktadır.

Bu çerçevede Sıfır Atık Forumu 2026, Antalya'ya giden süreçte eşgüdümü artıran, ortaklıkları güçlendiren ve uygulama hazırlığını hızlandıran temel bir buluşma noktası olarak konumlandırılmaktadır. Forum; Sıfır Atık Vakfı'nın çok paydaşlı platformu ile COP31 uygulama gündemi arasında kurumsal bir köprü işlevi görerek, paydaş görüşlerini geniş ölçekte bir araya getirmeyi, öncelikleri somut uygulama yollarıyla ilişkilendirmeyi ve eylemi hızlandırmayı hedeflemektedir.

Bu yönüyle Forum, resmi uluslararası müzakere süreçlerinden ziyade, uygulama odaklı kararların şekillendirilmesine katkı sunan bir yapı olarak tasarlanmıştır. 100'ün Üzerinde Bakan, 200'den Fazla Belediye Başkanı İstanbul'a Gelecek Forum kapsamında; bakanlar, belediye başkanları, iş dünyası temsilcileri, yenilikçiler, akademisyenler, finans kuruluşları ve sivil toplum aktörleri aynı platformda buluşacaktır.

Amaç; uygulamada karşılaşılan tıkanıklıkları tespit etmek, çözüm yollarını hızla devreye almak ve aylar içinde ölçeklenebilecek iş birliklerini hayata geçirmektir. Bu sene ikincisi düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nun 150'den fazla ülkeden katılımcıyı, 500'ün üzerinde kurumsal paydaşı ve 5 binden fazla uluslararası konuğu İstanbul'da buluşturması bekleniyor. Forum'a dünyadan 100'ün üzerinde bakan ile 200'den fazla belediye başkanı da katılım sağlayacak. Bu doğrultuda Forum programında üç kritik Yüksek Düzeyli Bakanlar Oturumu düzenlenecektir:

Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu

Tarım ve Orman Bakanları Oturumu

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu

Tematik Çerçeve: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık



"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" teması altında şekillenen Forum, sıfır atığı önleme, sistem dönüşümü ve uygulama kapasitesi perspektifinden ele almaktadır. İstanbul, bu süreçte paydaşların COP31 öncesi uygulanabilir adımlarda uzlaştığı ve COP31 sonrası ölçeklendirme imkanlarını belirlediği küresel bir merkez olarak konumlandırılmaktadır.

STRATEJİK ODAK: GIDA ATIKLARI VE METAN EYLEMİ

Forum kapsamında, gıda atıkları ve metan azaltımına odaklanan özel bir tematik gün

düzenlenecektir.

Bu kapsamda: