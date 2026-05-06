CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, Ali Nuhoğlu'nun ortağı olduğu firmadan 2022-2024 yılları arasında aldığı 150 bin ton asfaltın bedelini ödemedi ve bu borcu ruhsat veya iskân bekleyen müteahhitlere zorla pay etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk operasyonunda yeni detaylara ulaşıldı. CHP'li yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu 'nun kurduğu ve kamuoyunda " Sarıyer Emirgan'daki villaların gizlenmesi " olarak bilinen mülk transfer sisteminin, Büyükçekmece'de 32 yıl başkanlık yapan Hasan Akgün ve ekibi tarafından kopyalandığını ortaya koydu.

İmamoğlu'nun İBB'nin gücünü kullanarak, Nuhoğlu İnşaat'ın sahibi Ali Nuhoğlu'nu bir figüran gibi kullandığı sistemde; piyasa değeri 50 milyon dolar olan 3 adet lüks villa, Güllüce Tarım A.Ş. üzerinden sadece 15 milyon TL'ye İmamoğlu İnşaat'a devredildi. Aynı yöntem, Büyükçekmece Belediyesi'nde de 'asfalt borcu' adı altında yürütüldü.



BAĞIŞ VE BARTER YÖNTEMİ



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, özellikle Alkent bölgesinde faaliyet gösteren müteahhitleri markaja aldı. Belediye, Ali Nuhoğlu'nun ortağı olduğu firmadan 2022-2024 yılları arasında aldığı 150 bin tonluk asfaltın bedelini ödemedi ve oluşan bu borcu ruhsat veya iskân bekleyen iş insanlarına zorla pay etti. Belediye yönetiminin baskısıyla, müteahhitlerin 'bağış' ve 'barter' adı altında mülklerini Ali Nuhoğlu ve yakınlarına devretmesi sağlandı. Ticari hayatları bitme noktasına gelen işadamlarını baskı altına alarak piyasa değeri 300 milyon lira olan iki villanın 'gizli kasa' Ali Nuhoğlu'na devredildiği ortaya çıkmıştı.

Belediyesi'nin 2022 ve 2023 yıllarında 3 farklı ihaleyi Maksel ve Akbulut firmaları kazandı. İşin yapılma aşamasında firma, belediyeden alacağı hak ediş ödemelerinde sıkıntılar yaşamaya başladı. Ödemeler geç yapıldı.



Ayrıca belediyeden kendilerine 2022-2024 yılları arasında 150 bin ton kapsam dışı asfalt döküm işi talep edildi. Yapılan bu işler karşılığınca belediye ödemeleri gerçekleştirmedi.