CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 300 milyonluk villa vurgunundan İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu çıktı

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 300 milyonluk villa devrinden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kasası iş adamı Ali Nuhoğlu çıktı. Nuhoğlu'nun bir müteahhitten rüşvet olarak istenen 300 milyonluk 2 villayı 'kasa' olarak devraldığı ortaya çıktı.

  • İşadamı Ali Nuhoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında Brand Vadi projesinin müteahhidinden rüşvet olarak istenen 300 milyon lira değerindeki 2 villayı devraldı.
  • Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yönetiminde müteahhit ESM Yapı'dan Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak tarafından villa talep edildi.
  • Müteahhit Hayrettin Mermer, baskılar sonucu 2 villayı 11 Ekim 2022'de Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat şirketine 14,5 milyon liraya devretmek zorunda kaldığını belirtti.
  • Belediye yönetimi talebi reddeden müteahhidin proje villa sayısını 239'dan 225'e düşürdü ve şantiye alanına zabıta ekipleriyle ceza kesti.
  • Ali Nuhoğlu daha önce Sarıyer Emirgan'da İSKİ'den aldığı 1,5 milyar lira değerindeki 3 villayı İmamoğlu İnşaat'a devretmişti.

2019'da İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından megakentte kurduğu "SİSTEM"de Sarıyer Emirgan'da İSKİ'den hak edişleri karşılığı aldığı boğaza nazır 1.5 milyar lira değerindeki 3 villayı üzerine alıp İmamoğlu'nun şirketine devreden Ali Nuhoğlu'nun, Büyükçekmece'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında da boy gösterdiği ortaya çıktı. 2022 yılında 239 adet villayı kapsayan Brand Vadi projesinin müteahhidinin, yaklaşık 300 milyon lira olan 2 adet villanın belediye yetkililerine rüşvet olarak verilmek üzere işadamı Ali Nuhoğlu'na devrettiği belirlendi. Müteahhit Hayrettin Mermer villaları zorla 14 milyon 500 bin liraya devrettiklerini söyledi.

İşadamı Ali Nuhoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında Brand Vadi projesinin müteahhidinden rüşvet olarak istenen 300 milyon lira değerindeki 2 villayı devraldı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv, Sabah ve sosyal medyaya aittir.)



AYNI ÇARK BÜYÜKÇEKMECE'DE

İmamoğlu'nun 'siyasi yol arkadaşı' olan eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, Büyükçekmece'de kurduğu sistemin de aynı yöntemle işlediği ortaya çıktı.

Hasan Akgün

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yer alan ifadelere göre, Akgün ilçede dev projeler yapan müteahhitlere adeta çöktü. ESM Yapı'nın sahibi Ahmet Murat Mermer ve İbrahim Emre Mermer'in savcılık makamına sunduğu itiraflar, rüşvet çarkının baskı ve şantajla nasıl işletildiğini kanıtladı. 239 villalık 5+1'den 10+1'e kadar seçenekle oluşturulan "Brand Vadi" projesi için ruhsat alan işadamları, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak tarafından makama çağrılarak açıkça haraç istendi.

Soruşturma konusu olan usulsüz yapıların ve rüşvet trafiğine konu olan taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Belediye yönetiminin müteahhitlere yönelik kurduğu sistematik kumpas, adli kayıtlara tüm detaylarıyla girdi.

Süreç, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın, "Asfaltçılara borcumuz var, personel maaşını ödeyemiyoruz, bize 3-4 villa vermeniz lazım" diyerek müteahhitten açıkça mülk talep etmesiyle başladı. Bu hukuksuz talebi reddeden iş insanları, anında belediyenin baskı mekanizmasıyla karşı karşıya kaldı.

Hayrettin Mermer


Müteahhit geri adım atmayınca, belediye yönetimi idari gücünü bir silah gibi kullandı; projedeki villa sayısı bir gecede 239'dan 225'e düşürülürken, şantiye alanı zabıta ekiplerince ablukaya alınarak peş peşe ağır cezalar kesildi.

Ticari hayatı bitirilme noktasına getirilen ve kıskaca alınan müteahhit, baskılara daha fazla dayanamayarak güncel değeri yaklaşık 300 milyon lira olan 2 adet lüks villayı belediyenin işaret ettiği yol bakım çalışmasını yapan şirkete asfalt tedarik eden Ali Nuhoğlu'na ait Trend İnşaat firmasına devretmek zorunda kaldı.

İbrahim Emre Mermer

300 MİLYONLUK 2 VİLLA

239 adet villayı kapsayan Brand Vadi projesinin müteahhidi Hayrettin Mermer soruşturma kapsamında verdiği ifadede belediyede dönen rüşvet çarkını ifşa etti.
Mermer, "Villaları Trend İnşaat Tic. Ltd. Şti şirketine devrettik. Devir tarihimiz 11 Ekim 2022'dir. İki villayı toplamda 14 milyon 500 bin liraya saydık. Firma göstermelik olarak site önünde çalışma yaptı ancak devamında hiçbir şey yapmadı. Belediye ile çok defa görüştüm her defasında 'yolu yapacağız' dediler. Ancak bu zamana kadar yapılmadı" dedi.


KİLİT İSİM YİNE NUHOĞLU

Hem İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarını hem de Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'deki villa devirlerini organize eden ismin Ali Nuhoğlu olması, yerel yönetimlerdeki organize yolsuzluk ağının tek merkezden yönetildiğini ortaya koydu. Müteahhitlerin "zorla devrettik" dediği villaların adeta bir "villa kasası" olan Nuhoğlu'nun şirketlerine geçmesi İstanbul'daki yerel yönetim skandalının boyutlarını bir kez daha tescilledi.


İLK VUKUATI EMİRGAN VİLLALARI

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin gücünü kullanarak Sarıyer Emirgan'da bulunan ve o dönemki değeri 1.5 milyar TL olan 3 lüks villayı, kendisine bağlı hareket eden suç örgütü üyesi Ali Nuhoğlu aracılığıyla sadece 15 milyon TL bedelle kendi aile şirketi olan "İmamoğlu İnşaat" firmasına devrettirmişti.

Hiçbir ticari geçmişi olmayan Güllüce Tarımcılık A.Ş. paravan olarak kullanılmış ve kâğıt üzerinde el değiştirmiş gibi gösterilerek İmamoğlu'nun mülkiyetine geçirilmişti.

Haber: Barış Savaş

