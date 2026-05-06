Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı sonrasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" ya imza attı.

7 BAŞLIKTA STRATEJİK ORTAKLIK Bakan Fidan, toplantıya ilişkin bir paylaşım yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile toplantıya başkanlık ettiklerini belirten Fidan, ilgili bakanlık ve kurumların da katılımıyla ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlardaki komite çalışmalarını değerlendirdiklerini ve ikili ilişkileri kurumsal bir çerçevede ele aldıklarını ifade etti.

Fidan, Gazze başta olmak üzere bölgesel konuları da görüştükleri toplantı kapsamında, "Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"yı da imzaladıklarını kaydetti.

Bakan Fidan, bu anlaşmanın iki ülke için de hayırlara vesile olmasını dileyerek, Bin Ferhan ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.