Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması: İki ülke arasında imzalar atıldı

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı sonrası iki ülke arasında vize muafiyet anlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medyadan anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, kıymetli mevkidaşıma ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzaladı.
  • İki bakan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na başkanlık etti.
  • Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma alanlarındaki komite çalışmaları değerlendirildi.
  • Toplantı kapsamında Gazze başta olmak üzere bölgesel konular görüşüldü.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" imzalandı.

Suudi Arabistan'la vize muafiyeti anlaşması



KARŞILIKLI OLARAK VİZE MUAFİYETİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı sonrasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"ya imza attı.

7 BAŞLIKTA STRATEJİK ORTAKLIK

Bakan Fidan, toplantıya ilişkin bir paylaşım yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile toplantıya başkanlık ettiklerini belirten Fidan, ilgili bakanlık ve kurumların da katılımıyla ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlardaki komite çalışmalarını değerlendirdiklerini ve ikili ilişkileri kurumsal bir çerçevede ele aldıklarını ifade etti.

Fidan, Gazze başta olmak üzere bölgesel konuları da görüştükleri toplantı kapsamında, "Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"yı da imzaladıklarını kaydetti.

Bakan Fidan, bu anlaşmanın iki ülke için de hayırlara vesile olmasını dileyerek, Bin Ferhan ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

