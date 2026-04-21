6 beldede ara seçim heyecanı: YSK 27 partinin pusula sırasını belirledi

Belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’deki 6 yerleşim yerinde 7 Haziran’da yapılacak ara seçimler için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekimi yapıldı. Pusulada 27 siyasi partinin sıralaması belli oldu. AK Parti seçim pusulasında 4. sırada yer alacak.

6 beldede ara seçim heyecanı: YSK 27 partinin pusula sırasını belirledi
  • YSK, Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir illerindeki altı beldede 7 Haziran Pazar günü yapılacak ara seçimler için 27 siyasi partinin oy pusulasındaki sıralamasını kura ile belirledi.
  • Seçim yapılacak beldeler Tokat'ta Reşadiye-Yolüstü, Reşadiye-Çevrecik, Almus-Bağtaşı ve Yeşilyurt-Kuşçu, Gümüşhane'de Tekke, Nevşehir'de Ürgüp-Mustafapaşa olarak açıklandı.
  • Kura çekimi YSK Başkanı Ahmet Yener, parti temsilcileri ve kurul üyelerinin katılımıyla YSK merkezinde gerçekleştirildi.
  • 41 siyasi partiden 27'si belde seçimlerine katılmak için başvuruda bulundu.
  • Oy pusulasında AK Parti 4. sırada, CHP 10. sırada, MHP 23. sırada yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsüne kavuşan üç ildeki altı yerleşim yerinde 7 Haziran'da yapılacak ara seçimler için hazırlıklarını tamamlayarak 27 siyasi partinin oy pusulasındaki yerlerini kura ile netleştirdi.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir illerini kapsayan ara seçim sürecinde, seçime katılma başvurusu yapan partilerin pusula sıralaması YSK merkezinde düzenlenen kura töreniyle belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu, 7 Haziran Pazar günü 6 beldede gerçekleştirilecek belediye başkanlığı ve meclis üyeliği ara seçimleri için pusula kurasını tamamladı. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

41 PARTİDEN 27'Sİ BAŞVURDU

Kura çekimi YSK Başkanı Ahmet Yener, parti temsilcileri ile kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Belde seçimlerine 41 siyasi partiden 27'sinin başvurduğunu belirten Yener, "Yapılacak kuranın Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve adaylara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’in yeni beldelerinde 7 Haziran’da sandık başına gidiliyor. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

SANDIK KURULACAK BELDELER

Alınan karar doğrultusunda 7 Haziran Pazar günü belediye başkanı ile belediye meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla sandık kurulacak.

Seçim heyecanı yaşanacak beldeler şunlar:

Tokat:

  • ReşadiyeYolüstü
  • Reşadiye – Çevrecik
  • AlmusBağtaşı
  • YeşilyurtKuşçu

Gümüşhane:

  • Tekke

Nevşehir:

  • Ürgüp - Mustafapaşa

YSK Başkanı Ahmet Yener’in katılımıyla çekilen kurada, 27 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi. (Fotoğraf: DHA)

AK PARTİ 4. SIRADA

Çekilen kura sonucunda birleşik oy pusulasında soldan sağa sıralama kesinleşti. Pusulada sırasıyla Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti yer aldı.

