Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsüne kavuşan üç ildeki altı yerleşim yerinde 7 Haziran'da yapılacak ara seçimler için hazırlıklarını tamamlayarak 27 siyasi partinin oy pusulasındaki yerlerini kura ile netleştirdi.
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir illerini kapsayan ara seçim sürecinde, seçime katılma başvurusu yapan partilerin pusula sıralaması YSK merkezinde düzenlenen kura töreniyle belirlendi.
41 PARTİDEN 27'Sİ BAŞVURDU
Kura çekimi YSK Başkanı Ahmet Yener, parti temsilcileri ile kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Belde seçimlerine 41 siyasi partiden 27'sinin başvurduğunu belirten Yener, "Yapılacak kuranın Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve adaylara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
SANDIK KURULACAK BELDELER
Alınan karar doğrultusunda 7 Haziran Pazar günü belediye başkanı ile belediye meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla sandık kurulacak.
Seçim heyecanı yaşanacak beldeler şunlar:
Tokat:
Gümüşhane:
Nevşehir:
AK PARTİ 4. SIRADA
Çekilen kura sonucunda birleşik oy pusulasında soldan sağa sıralama kesinleşti. Pusulada sırasıyla Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti yer aldı.