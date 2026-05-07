"Barış Anneleri" ve DEM Parti'den MHP TBMM Grubuna ziyaret

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun ardından, TBMM’de dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki "Barış Anneleri" heyeti, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bir araya gelerek bir saat süren kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Anneler Günü dolayısıyla karanfillerle karşılanan heyet MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti.

"Barış Anneleri" ve DEM Parti'den MHP TBMM Grubuna ziyaret

Terörsüz Türkiye süreci, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Şubat 2026'da raporunu tamamlamasının ardından kritik aşamaya girdi. Yasal düzenlemeler için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyidi beklenirken kritik temaslar sürüyor.

MHP'YE DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşlik ettiği "Barış Anneleri"nden oluşan heyet, TBMM'de MHP Grubunu ziyaret ederek, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bir araya geldi.

"Barış Anneleri"ni temsilen Behiye Yalçın, Afife Kartal, Müzeyyen Bütün ile DEM Parti Sözcüsü, Şırnak Milletvekili Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da yer aldığı heyet, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

MHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda basına kapalı yapılan görüşme, bir saat sürdü.

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, AK Parti'yi ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin, ziyaretin gerçekleşeceğini, planlama dahilinde olduğunu söyledi.

BAHÇELİ'YE "BEYAZ TÜLBENT" GÖNDERDİLER

Doğan, ziyarette, Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye ettiklerini, Kılıç'ın da buna karşılık sarı tülbent verdiğini belirtti.

Heyette yer alan "Barış Anneleri" de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye görüşme dolayısıyla teşekkür etti.

Akçay ve Kılıç'ın, kendilerini Anneler Günü dolayısıyla karanfillerle karşıladığını belirten "Barış Anneleri", gelecek günleri birlikte, barış ve güzellik içinde geçirmeyi temenni etti.

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

