CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin sözler cezasız kalmadı | CHP'li meclis üyesi Dalgıç tutuklandı

Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşıma yargı geçit vermedi. CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayınladığı videodaki hakaret içerikli ifadeler nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alındı. CHP'li Dalgıç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıktı. Dalgıç, 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan tutuklandan mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin sözler cezasız kalmadı | CHP'li meclis üyesi Dalgıç tutuklandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, Instagram'da paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dalgıç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, tehdit ve kamu görevlisine hakaret suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
  • Polis ekipleri Dalgıç'ı sabah saatlerinde gözaltına alarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
  • Mahkeme, Dalgıç'ın 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İzmir'de sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alarak haddini aşan ifadeler kullanan CHP'li yerel siyasetçi cezaevinin yolunu tuttu.

İĞRENÇ VİDEOYA HIZLI MÜDAHALE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç hakkında Instagram üzerinden paylaştığı video içeriğine yönelik kapsamlı soruşturma başlattı.

İzmir Karabağlar Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği çirkin ifadelerin ardından adalet karşısında hesap verdi.

İncelenen videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve dini değerlere yönelik skandal ifadeler üzerine harekete geçen polis ekipleri, CHP'li Dalgıç'ı sabah saatlerinde yakaladı.

Emniyet güçleri Dalgıç'ı, "Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen CHP'li Dalgıç, hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı cezasız bırakmayarak Dalgıç'ın "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayınladığı videodaki hakaret içerikli sözler nedeniyle tutuklandı.

Yolyemezler suç örgütü için iddianame hazır | 1,5 milyarlık para trafiği 79 şüpheli: 4 firari aranıyor
SONRAKİ HABER

Yasa dışı bahis çetesi için iddianame hazır

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler