İzmir'de sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alarak haddini aşan ifadeler kullanan CHP'li yerel siyasetçi cezaevinin yolunu tuttu.
İĞRENÇ VİDEOYA HIZLI MÜDAHALE
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç hakkında Instagram üzerinden paylaştığı video içeriğine yönelik kapsamlı soruşturma başlattı.
İncelenen videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve dini değerlere yönelik skandal ifadeler üzerine harekete geçen polis ekipleri, CHP'li Dalgıç'ı sabah saatlerinde yakaladı.
Emniyet güçleri Dalgıç'ı, "Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen CHP'li Dalgıç, hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı cezasız bırakmayarak Dalgıç'ın "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verdi.