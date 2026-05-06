İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli: İşte iptal edilen tüm hatlar

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Şehir Hatları, Boğaz hattı başta olmak üzere çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini duyurdu. Peki hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte 6 Mayıs Şehir Hatları güncel iptal listesi.

İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli: İşte iptal edilen tüm hatlar
  • İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları vapur seferlerinde iptal kararı alındı.
  • Beykoz-Sarıyer, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
  • Boğaz hattında sabah saatlerinde 06.15, 06.50, 07.00, 07.05, 07.15 ve 07.20'de kalkacak seferler iptal edildi.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları, iptallerin güvenlik gerekçesiyle yapıldığını açıkladı.
  • Yolculardan güncel sefer bilgilerini resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur hatlarında seferler durduruldu. Şehir Hatları, çok sayıda hatta ulaşımın ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

ŞEHİR HATLARI'NDAN PEŞ PEŞE İPTAL KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan duyuruda, elverişsiz hava şartlarının deniz ulaşımını olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada özellikle Boğaz hattında çalışan bazı seferlerin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak iptal edildiği ifade edildi.

İptallerin ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedildi.

SEFER YAPILAMAYACAK HATLAR AÇIKLANDI

Şehir Hatları'nın açıklamasına göre aşağıdaki hatlarda seferler durduruldu:

  • Beykoz-Sarıyer Hattı
  • Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring Hattı
  • Küçüksu-İstinye Hattı
  • Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
  • Çubuklu-İstinye Hattı
  • Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı
  • Kadıköy-Sarıyer Hattı
  • Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

Bunun yanı sıra bazı Boğaz hattı seferleri de iptal edildi.

İPTAL EDİLEN BOĞAZ SEFERLERİ

Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak seferler arasında şu saatler yer aldı:

  • 06.15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
  • 06.50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
  • 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
  • 07.05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı
  • 07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı
  • 07.15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı
  • 07.20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Seferi

YOLCULARA UYARI YAPILDI

Şehir Hatları yetkilileri, vatandaşların güncel sefer bilgilerini resmi kanallar üzerinden takip etmelerini istedi. Hava koşullarına bağlı olarak yeni iptal kararlarının alınabileceği belirtildi.

