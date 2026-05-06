Beykoz-Sarıyer, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Boğaz hattında sabah saatlerinde 06.15, 06.50, 07.00, 07.05, 07.15 ve 07.20'de kalkacak seferler iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları, iptallerin güvenlik gerekçesiyle yapıldığını açıkladı.

Yolculardan güncel sefer bilgilerini resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur hatlarında seferler durduruldu. Şehir Hatları, çok sayıda hatta ulaşımın ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) ŞEHİR HATLARI'NDAN PEŞ PEŞE İPTAL KARARI İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan duyuruda, elverişsiz hava şartlarının deniz ulaşımını olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada özellikle Boğaz hattında çalışan bazı seferlerin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak iptal edildiği ifade edildi. İptallerin ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedildi.