Dış hat uçuşlarında manuel işlem dönemi bitti | Ticaret Bakanlığı yeni sistemi duyurdu
Havalimanlarındaki gümrük süreçleri uçtan uca dijital bir yapıya kavuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından 4 Mayıs itibarıyla başlatılan Havayolu Gümrük Beyan Sistemi sayesinde kamu ve özel sektör için zaman ile maliyet tasarrufu hedefleniyor. Kağıtsız işlem altyapısı, veri güvenliğini artırırken çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkı sunacak.
- Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya alındı.
- Yeni sistemle birlikte Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek ve işlemler uçtan uca dijital hale gelecek.
- Sistem sayesinde 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibariyle yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanacak.
- Dijital altyapı ile kamu idareleri ve özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması hedefleniyor.
- Ticaret Bakanlığı, gümrük süreçlerini hızlandırarak Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedeflerini desteklemeye devam edeceğini açıkladı.
Uluslararası havalimanlarındaki gümrük süreçleri, Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan yeni dijital altyapı sayesinde tamamen elektronik ortama taşındı.
Havayolu Gümrük Beyan Sistemi adı verilen yeni uygulama, dış hat uçuşlarındaki manuel belge trafiğini sonlandırarak kamu ve özel sektör için ciddi zaman tasarrufu sağlıyor. Veri güvenliğini merkeze alan sistem, kağıt kullanımını sıfıra indirerek her yıl milyonlarca sayfanın israf edilmesinin önüne geçecek.
UÇTAN UCA DİJİTAL SİSTEM
Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm amacıyla geliştirilen sistemin 4 Mayıs itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan bütün havalimanlarında uygulamaya alındığını duyurdu.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Bakanlık, "Ticaret Bakanlığı olarak gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya alınmıştır. Havayolu Gümrük Beyan Sistemi ile birlikte, hava yolu taşımacılığına ilişkin Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler, gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek; böylece işlemler uçtan uca dijital bir yapıya kavuşacak." ifadelerini kullandı.
HER YIL 10 MİLYON KAĞIT TASARRUFU
Yeni uygulamanın kağıtsız işlem altyapısına geçişi hızlandıracağını bildiren Ticaret Bakanlığı, manuel işlem yükünün azaltılmasıyla ticaretin kolaylaşacağına dikkat çekti. Sistemin avantajlarını detaylandıran Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Yeni uygulamanın kağıtsız işlem altyapısına geçiş, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin temin edilmesi, veri güvenliği ve kalitesinin artırılması kazanımları sayesinde hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin ve güvenliğin artırılması hedeflerinin eş zamanlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır."
İHRACAT ODAKLI BÜYÜMEYE DİJİTAL DESTEK
Dönüşüm çerçevesinde çevresel sürdürülebilirliğe sunulacak katkının altını çizen Ticaret Bakanlığı, açıklamasına şu sözlerle devam etti:
"Bu dönüşüm sayesinde, kağıt kullanımının ortadan kaldırılması ile 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibariyle her bir sefer için düzenlenen Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması ve bu sayede çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunulması öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, dijital dönüşüm çalışmalarıyla gümrük süreçlerini hızlandırarak Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedeflerini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz."