Altın çörek satışları 2024'te 18 milyon 258 bin adetten 2025'te yüzde 28,93 azalarak 12 milyon 976 bin adede düştü.

Halk Ekmek 698 büfe, 275 bayi, 877 zincir market ve 1084 toplu tüketim noktası olmak üzere toplam 2 bin 934 satış noktasında hizmet verdi.

İstanbul Halk Ekmek 2025 yılında 3 milyar 735 milyon lira gelire karşılık 3 milyar 934 milyon lira gider yaparak 199 milyon lira açık verdi.

İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin normal ekmek satışı 2022'de 414 milyon 979 bin adetten 2025'te 218 milyon 511 bin adede düştü.

Altın çörek satışları 2024'te 18 milyon 258 bin adetten 2025'te yüzde 28,93 azalarak 12 milyon 976 bin adede düştü.

Buna göre Halk Ekmek AŞ hizmet ağı kapsamında, 698 büfe, 275 bayi, 877 zincir market ve 1084 toplu tüketim noktası olmak üzere 2 bin 934 satış noktasında hizmet verdi.

VERİLER AÇIKLANDI

Portföye, 2025 yılı içerisinde 7 ürünün daha eklenmesiyle ürün çeşidi 57'ye ulaşan Halk Ekmek'te satışı yapılan ürünlerin miktarları paylaşıldı. Halk Ekmek'in, en çok satılan ürünü olan normal ekmeğin 2022 yılından itibaren her geçen yıl satışının azaldığı belirlendi.

Verilere göre, 2022 yılında 414 milyon 979 bin 474 tane satılan normal ekmek, 2023 yılında 351 milyon 785 bin 799, 2024 yılında 274 milyon 355 bin 28, 2025 yılında ise 218 milyon 511 bin 400 adet satıldı.