Başkanı Tanju Özcan, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklandı. Ardından yasak aşk skandalı patladı. Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Çağlı arasındaki yasak aşk, iddianameye girdi. Delillere göre Çağlı'nın eski sevgilisi Eren Akgüney ilişkiyi öğrendi.

Özcan'a şantaj yaptı. "Yazışmaların elimde" deyip 20 milyon TL, araba ve oto yıkama yeri istedi. Tanju Özcan da araya adam sokup pazarlığa girdi. Olaylar iyice sarpa sardı!



MERAL ÖZCAN'A MESAJ



İşte bu şantaj davasının dün duruşması vardı. Özcan, SEGBİS üzerinden bağlanarak savunma yaptı. Özcan eşi Meral Özcan'dan özür diledi. "Mesajlaşmalar nedeniyle eşime karşı bir özür borcum vardır. Bu durum benim özel hayatımla ilgilidir" diye konuştu. Duruşma ertelendi.

Meral Özcan ve Tanju Özcan

Şimdi gözler Meral Özcan'ın Tanju Özcan'a vereceği cevaba çevrildi...



TERMAL OTELDE BULUŞMUŞLAR



Tanju Özcan ile Öznur Çağlı'nın Bolu'da bir termal otelde buluştuğu belirlendi. Baz kayıtları yasak aşkı ele verdi. Ortaya çıkan mesajlar ise skandaldı.