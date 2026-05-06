Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, toplanan paraların huzur hakkı ve maaş ödemesi gibi açıklamalarla şüphelilere aktarıldığını belirledi.

Derneğe yapılan 372 milyon 558 bin 491 liralık bağışın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

İstanbul Emniyeti, yardım toplama vaadiyle vatandaşlardan alınan bağışları kendi şahsi hesaplarına aktaran dernek yöneticilerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

DERNEK DİYE TOPLA ŞAHSINA HARCA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinde, derneğe yapılan yardımların büyük bölümünün amacı dışında kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin, toplanan milyonlarca liralık bağışı dernek faaliyetleri yerine kendi şahsi harcamalarına yönlendirdikleri, suç gelirlerini aklamak amacıyla organize hareket ettikleri saptandı.

72 MİLYON HUZUR HAKKINA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, söz konusu dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali işlemler detaylı şekilde incelendi. Yapılan araştırmalarda, derneğe yardım adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı belirlendi.

Mali analizler, banka hareketleri ve kayıtların incelenmesi neticesinde paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı tespit edildi. Paraların, şüphelilere ait hesaplara 'huzur hakkı' ve 'maaş ödemesi' gibi açıklamalarla aktarılarak usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı.