"Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım. O zaman toplanmadı demek, şu an toplanmayacağı anlamına gelmez. Şüpheli görülen her iz, bulgu ve veri bugünkü teknoloji ve şartlarla yeniden değerlendirilmeli."

Devlet olarak bu cinayetleri çözeceklerini ve tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayan Gürlek, dosyadaki iz, bulgu ve verilerin bugünkü teknolojiyle yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Gürlek, binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağını bildirdi. O dönem görev yapan cinayet büro ekipleriyle de görüşülerek, ellerinde farklı bir delil olup olmadığının soruşturma makamlarınca değerlendirileceği kaydedildi.

Çağla Tuğaltay cinayeti şüphelisi olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine Başsavcılığın "fethi kabir" yapmayı uygun bulduğunu aktaran Gürlek, yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini söyledi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR İÇİN YENİ BİRİM DEVREDE

Bakan Gürlek, yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'ne de değindi. Bakanlığın soruşturma makamı olmadığını, hakim ve savcılara talimat verme yetkisinin bulunmadığını vurgulayan Gürlek, sürecin teknik imkanlarla desteklendiğini ifade etti.

Gürlek, şunları söyledi:

"Biz soruşturma makamı değiliz, hakimlere, savcılara talimat verme yetkimiz yok. Arkadaşlar bu işin profesyoneli, kurduğumuz birimdeki arkadaşlarımız genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı profesyonel. Farklı bir gözle bakıyoruz. Sürecin hızlandırılması ve çözümü için devletin tüm kurumları nezdinde teknik olarak ne tür imkanlara sahip olduğumuz araştırılarak ilgili kurumların soruşturma makamlarının hizmetine verilmesini sağlıyoruz. Bu konuda ilgili kurumları çalıştırmak ve işlemlerin gereğini takdir etmek tamamen soruşturma makamlarının takdirinde."

AİLEDEN BAKAN GÜRLEK'E TEŞEKKÜR

Görüşmede Bakan Gürlek, aile bireyleri ve avukatların soruşturmayla ilgili görüşlerini de dinledi. Aile, sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlardan duydukları rahatsızlığı da Bakan Gürlek'e aktardı.

Anne Gülnur Saygı Tuğaltay, gösterdiği hassasiyet nedeniyle Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz." dedi.

Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay da yardımları için Bakan Gürlek'e teşekkür etti.