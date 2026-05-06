Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Haziran 2000'de katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede dosyanın bugünkü teknoloji ve imkanlarla yeniden değerlendirilmesi, şüpheli görülen iz ve bulguların incelenmesi, hayatını kaybeden 4 şüpheli için "fethi kabir" işlemi ve binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesi gündeme geldi.Bakan Gürlek'ten Tuğaltay ailesine kabul: "Dosya yeniden incelenecek"
Aile Adalet Bakanlığı'nda kabul edildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Haziran 2000'de katledilen Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve ailenin avukatlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gürlek, görüşmede aileye başsağlığı dileklerini iletti ve cinayetin çözülmesi için devletin sorumluluğuna dikkat çekti.
Gürlek, "Burada bir cinayet var. Devletin bu cinayeti çözmesi, üzerine gitmesi lazım. Özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.
"ORTADA BİR SUÇ VARSA MUTLAKA BİR FAİL VARDIR"
Devlet olarak bu cinayetleri çözeceklerini ve tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayan Gürlek, dosyadaki iz, bulgu ve verilerin bugünkü teknolojiyle yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.
Gürlek, şunları kaydetti:
"Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım. O zaman toplanmadı demek, şu an toplanmayacağı anlamına gelmez. Şüpheli görülen her iz, bulgu ve veri bugünkü teknoloji ve şartlarla yeniden değerlendirilmeli."
HAYATINI KAYBEDEN 4 ŞÜPHELİ İÇİN "FETHİ KABİR" KARARI
Çağla Tuğaltay cinayeti şüphelisi olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine Başsavcılığın "fethi kabir" yapmayı uygun bulduğunu aktaran Gürlek, yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini söyledi.
Gürlek, binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağını bildirdi. O dönem görev yapan cinayet büro ekipleriyle de görüşülerek, ellerinde farklı bir delil olup olmadığının soruşturma makamlarınca değerlendirileceği kaydedildi.
FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR İÇİN YENİ BİRİM DEVREDE
Bakan Gürlek, yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'ne de değindi. Bakanlığın soruşturma makamı olmadığını, hakim ve savcılara talimat verme yetkisinin bulunmadığını vurgulayan Gürlek, sürecin teknik imkanlarla desteklendiğini ifade etti.
Gürlek, şunları söyledi:
"Biz soruşturma makamı değiliz, hakimlere, savcılara talimat verme yetkimiz yok. Arkadaşlar bu işin profesyoneli, kurduğumuz birimdeki arkadaşlarımız genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı profesyonel. Farklı bir gözle bakıyoruz. Sürecin hızlandırılması ve çözümü için devletin tüm kurumları nezdinde teknik olarak ne tür imkanlara sahip olduğumuz araştırılarak ilgili kurumların soruşturma makamlarının hizmetine verilmesini sağlıyoruz. Bu konuda ilgili kurumları çalıştırmak ve işlemlerin gereğini takdir etmek tamamen soruşturma makamlarının takdirinde."
AİLEDEN BAKAN GÜRLEK'E TEŞEKKÜR
Görüşmede Bakan Gürlek, aile bireyleri ve avukatların soruşturmayla ilgili görüşlerini de dinledi. Aile, sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlardan duydukları rahatsızlığı da Bakan Gürlek'e aktardı.
Anne Gülnur Saygı Tuğaltay, gösterdiği hassasiyet nedeniyle Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz." dedi.
Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay da yardımları için Bakan Gürlek'e teşekkür etti.