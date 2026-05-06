Ekrem İmamoğlu'ndan 41 milyonluk iftira! Bakan Kurum sessiz kalmadı: "Yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında gündeme gelen yeni iddialara Bakan Murat Kurum’dan sert yanıt geldi. Murat Gülibrahimoğlu üzerinden seçim kampanyasına destek verildiği iddiasını “açık bir iftira” olarak niteleyen Kurum, “Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk davasında yargılanan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinden Murat Kurum'un seçim kampanyasını yürüten şirkete 41 milyon 660 bin lira aktarıldığını iddia etti.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim kampanyasına maddi destek verildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı ve iftira olduğunu açıkladı.
  • İmamoğlu, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden Esenler ve Sultangazi gibi AK Partili belediyelere de para transferleri yapıldığını öne sürdü.
  • Bakan Kurum, şahsını ve kampanyasını hedef alan iddiaların yolsuzlukların üzerini örtme çabası olduğunu ifade etti.
  • Söz konusu iddialar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik yürütülen yolsuzluk davası süreciyle ilişkilendirildi.

İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum eden, balya balya para kuleleriyle suçüstü yakalanan CHP'li İBB yönetiminin kirli oyunları bitmek bilmiyor. Bu kez sahneye, yolsuzluktan tutuklu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kasası Murat Gülibrahimoğlu çıktı.

"MİLYONLUK" İFTİRA

Ekrem İmamoğlu, davada örgüt yöneticisi olarak yargılanan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinden 2024 yerel seçimlerinden önce Murat Kurum'un kampanyasını yapan şirkete 41 milyon 660 bin lira gönderildiğini iddia etti.

Ayrıca yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden, AK Partili Esenler, Sultangazi gibi belediyelere defalarca para transferi olduğunu kaydetti.

"KAMPANYAMIZA DESTEK İDDİASI AÇIK BİR İFTİRADIR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın yolsuzluk davasında ortaya atılan iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İddiaları sert bir dille yalanlayan Bakan Kurum, paylaşımında, "İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır.

Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır.

Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir.

Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz.

