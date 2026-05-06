Bakan Kurum, şahsını ve kampanyasını hedef alan iddiaların yolsuzlukların üzerini örtme çabası olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden Esenler ve Sultangazi gibi AK Partili belediyelere de para transferleri yapıldığını öne sürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim kampanyasına maddi destek verildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı ve iftira olduğunu açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk davasında yargılanan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinden Murat Kurum'un seçim kampanyasını yürüten şirkete 41 milyon 660 bin lira aktarıldığını iddia etti.

İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum eden, balya balya para kuleleriyle suçüstü yakalanan CHP'li İBB yönetiminin kirli oyunları bitmek bilmiyor. Bu kez sahneye, yolsuzluktan tutuklu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kasası Murat Gülibrahimoğlu çıktı.

"MİLYONLUK" İFTİRA

