PKK elebaşları Kandil'den silahlı görüntü verdi



KANDİL'DEN YİNE TEHDİT DİLİ: STATÜ BELLİ OLMAZSA SÜREÇ İLERLEMEZ



KCK'nın sözde Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu ile KCK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Sozdar Avesta beraberindeki SİLAHLI teröristlerle sürece dair açıklama paylaştı. Metnin Kürtçesini elebaşı Avesta, Türkçesini ise Mustafa Karasu okudu. Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü için yaptığı "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü olsun" önerisiyle eş güdümlü olarak okunan metinde PKK'nın çatı yapılanması "Apo'nun statüsü belli olmazsa süreç ilerlemez" tehditleri savurdu.

PKK fesih kongresinin birinci yıl dönümünde adını ʺApocu Hareket Yönetimiʺ olarak değiştirdi



KCK'nın sürece ilişkin Kandil'den yaptığı yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Gerçek bir çözüm sürecine Apo'nun yasal muhataplığının statüsünün belirlenmesiyle girilmiş olur. Yoksa zaman zaman bir heyetle yaptığı görüşmelerle Apo gerçek rolünü oynayamaz; rolünü oynaması da beklenemez.



Ne zaman Apo'nun statüsü belli olur ve özgür çalışır koşullara kavuşursa o zaman sürecin ilerlemesinden söz edebiliriz. Kürt halkı ve demokratik kamuoyu da bu durumda sürecin ilerlediğine inanır ve sürece destek hızlı biçimde artar.