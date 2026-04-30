Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturmak için "devlet projesi" olarak yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık sürüyor.
Kandil mahreçli sabotajlar, Suriye ve İran'daki süreci tıkamaya dönük gelişmelere rağmen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu tamamladı.
Raporda yer alan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi için PKK'nın tüm bileşenleriyle silah bırakmasının "teyit ve tespiti" bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Terörsüz Türkiye" gündemli kritik bir görüşme yaptı.
BAHÇELİ'DEN ÖCALAN'A "STATÜ" ÖNERİSİ
Bu görüşme sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında süreci ivmelendirecek bir çıkışa imza attı. "Bilinmelidir ki terörsüz Türkiye Türk Milletinin tarihi bir musibetten kurtulmasıdır" diyen Bahçeli, PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin statü tartışmalarına değindi.
Bahçeli, Öcalan için "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır" dedi.
Bir yandan da gözler Kandil'e çevrilmiş vaziyette.
PKK FESİH KONGRESİNİN 1. YILINDA ADINI DEĞİŞTİRDİ: APOCU HAREKET YÖNETİMİ
PKK/KCK, 5-7 Mayıs 2025'te fesih kongresinin birinci yıl dönümünde Kandil'den yeni görüntü ve açıklama geldi. Bahse konu açıklamada PKK'nın adının "Apocu Hareket Yönetimi" olarak değiştirildiği görüldü. Ancak örgüt elebaşlarının KCK unvanını kullanmaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.
KANDİL'DEN YİNE TEHDİT DİLİ: STATÜ BELLİ OLMAZSA SÜREÇ İLERLEMEZ
KCK'nın sözde Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu ile KCK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Sozdar Avesta beraberindeki SİLAHLI teröristlerle sürece dair açıklama paylaştı. Metnin Kürtçesini elebaşı Avesta, Türkçesini ise Mustafa Karasu okudu.
Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü için yaptığı "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü olsun" önerisiyle eş güdümlü olarak okunan metinde PKK'nın çatı yapılanması "Apo'nun statüsü belli olmazsa süreç ilerlemez" tehditleri savurdu.
KCK'nın sürece ilişkin Kandil'den yaptığı yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gerçek bir çözüm sürecine Apo'nun yasal muhataplığının statüsünün belirlenmesiyle girilmiş olur. Yoksa zaman zaman bir heyetle yaptığı görüşmelerle Apo gerçek rolünü oynayamaz; rolünü oynaması da beklenemez.
Ne zaman Apo'nun statüsü belli olur ve özgür çalışır koşullara kavuşursa o zaman sürecin ilerlemesinden söz edebiliriz. Kürt halkı ve demokratik kamuoyu da bu durumda sürecin ilerlediğine inanır ve sürece destek hızlı biçimde artar.
PKK SİLAH BIRAKMADA ÇAMURA YATIYOR
PKK'nın çatı yönetimi, silahları tümden bırakmak için yine pazarlığa girişti.
Yasal düzenlemeler üzerinden şart koşmaya kalkan KCK, "Silahların tümden bırakılmasının ve demokratik siyasete girilmesinin atılacak yasal adımlarla gerçekleşeceği sürecin başından beri tüm çevreler tarafından bilinmektedir" açıklamasını yaptı.
Oysa yasal düzenlemeler için silah bırakma işleminin MİT tarafından teyit ve tespit edilmesi gerekiyor. Ancak bugün Mustafa Karasu ve Sozdar Avesta'nın beraberindeki teröristlerle verdiği silahlı görüntü bu durumla çelişiyor.