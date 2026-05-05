Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra farklı bir soruşturmada "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçundan tutuklanan Özgür Gökçe'nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE ÇOKLU MADDE BULGUSU
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Gökçe'nin kan örneğinde esrar ve kokain tespit edildi. İdrar örneğinde MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain bulgusuna rastlanırken, saç örneğinde de MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain tespit edildiği belirtildi.
MİKA SLOWANA'NIN TEST SONUCU DA POZİTİF ÇIKTI
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyada "Mika Slowana" takma adıyla bilinen Lena Ahsen Alkan'ın da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
SAÇ ÖRNEĞİNDE MET VE KOKAİN İZİ
Alkan'ın kan örneğinde esrar tespit edilirken, saç örneğinde metamfetamin ve kokain bulgusuna rastlandığı kaydedildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.