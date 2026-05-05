Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra farklı bir soruşturmada "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçundan tutuklanan Özgür Gökçe'nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE ÇOKLU MADDE BULGUSU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Gökçe'nin kan örneğinde esrar ve kokain tespit edildi. İdrar örneğinde MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain bulgusuna rastlanırken, saç örneğinde de MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain tespit edildiği belirtildi.