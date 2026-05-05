Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Özgür Gökçe ve Mika Slowana’nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları dosyaya girdi. Özgür Gökçe’nin üç ayrı örneğinde çoklu madde bulgusu tespit edilirken, Mika Slowana’nın test sonucu da pozitif çıktı.

  • Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve 'çocuğun fuhşuna aracılık etme' suçundan tutuklanan Özgür Gökçe'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
  • Özgür Gökçe'nin kan örneğinde esrar ve kokain, idrar ve saç örneklerinde ise MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain tespit edildi.
  • Aynı soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Slowana lakaplı Lena Ahsen Alkan'ın da uyuşturucu testi pozitif çıktı.
  • Lena Ahsen Alkan'ın kan örneğinde esrar, saç örneğinde metamfetamin ve kokain bulgusuna rastlandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra farklı bir soruşturmada "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçundan tutuklanan Özgür Gökçe'nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE ÇOKLU MADDE BULGUSU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Gökçe'nin kan örneğinde esrar ve kokain tespit edildi. İdrar örneğinde MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain bulgusuna rastlanırken, saç örneğinde de MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain tespit edildiği belirtildi.

MİKA SLOWANA'NIN TEST SONUCU DA POZİTİF ÇIKTI

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyada "Mika Slowana" takma adıyla bilinen Lena Ahsen Alkan'ın da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

SAÇ ÖRNEĞİNDE MET VE KOKAİN İZİ

Alkan'ın kan örneğinde esrar tespit edilirken, saç örneğinde metamfetamin ve kokain bulgusuna rastlandığı kaydedildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

