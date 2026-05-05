İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İBB davasında sanık savunmaları dikkat çeken çelişkilerle devam etti. Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı olan tutuklu sanık Ahmet Güldü, şirket adına para çektiğini ve yatırdığını kabul etti ancak paraların ne amaçla kullanıldığını bilmediğini öne sürdü.
Duruşmada Güldü'nün milyonluk para trafiğini "getir götür işi" gibi anlatması, Hakan Karanis'in Gülibrahimoğlu ile arasındaki milyonlarca liralık para alışverişini "arkadaşlık ve güven" ilişkisine bağlaması öne çıktı.
PARA TRAFİĞİNE "GÖREV" SAVUNMASI
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.
Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı olan tutuklu sanık Ahmet Güldü, savunmasında ilgili şirkette 10 yıl çalıştığını, ofis boy olarak görev yaptığını belirtti.
Şirkette fatura yatırdığını, bankalara gittiğini ve bunları kendi inisiyatifiyle değil, görevi gereği yaptığını kaydeden Güldü, "Bu işleri talimatla yapardım, yaptığım işe göre aldığım talimatlar değişirdi. Bu görevleri müdürlerden alırdım." dedi.
Çekti, yatırdı ama ne için olduğunu bilmediğini söyledi
Görevinin kendisine verilen idari işleri yerine getirmek olduğunu savunan Güldü, iddianamede yer alan Cebeci Maden Sahası'yla ilgili bir görevinin olmadığını, hafriyat işinden de anlamadığını öne sürdü.
Güldü, şirketten aldığı vekaletnameyle görevi gereği çalıştığını savundu. Ancak savunmasında para hareketlerini kabul ederken, bu paraların ne amaçla kullanıldığını bilmediğini ileri sürdü.
Güldü, "Savcılığa parayı nasıl çektiğimi, nereye yatırdığımı detaylı şekilde anlattım. Eski patronum Murat Gülibrahimoğlu ile yurt dışına çıkmadan önce görüştüğümü de söyledim. Murat Bey'in çektiğim paraları ne amaçla kullandığını da bilmiyorum. Para çekme işinin benim için getir götür işlerinden farkı yoktu. Çektiğim ve yatırdığım paraların toplam tutarını bilmem mümkün değildir." beyanında bulundu.
MİLYONLUK İŞLEMLERE "GETİR GÖTÜR" KILIFI
Güldü'nün savunmasında para çekme ve yatırma işlemlerini kabul etmesine rağmen, toplam tutarı bilmediğini söylemesi dikkat çekti.
Sanık, Gülibrahimoğlu ile arasında işveren ve işçi ilişkisinin bulunduğunu aktardı. Çalışan olduğunu söyleyen Güldü, Gülibrahimoğlu'nun örgüt üyesi olduğunu fark etmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.
İMAMOĞLU'NDAN ARAYA GİREN SORU
Söz verilen tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu da duruşmaların dönem dönem hızlı aktığını, tutukluluk incelemesi sonrasında birtakım gerginliklerin yaşandığını, bu durumun da duruşmayı sekteye uğrattığını söyledi.
İnsanların sadece beyanla tutuklandığını öne süren İmamoğlu, Güldü'nün getir götür yapan bir kişi olduğu için anlatacak bir şeyi olamayacağını savundu.
İmamoğlu, "Ahmet Güldü, örgütten haberdar mısın? Beni tanır mısın?" diye sordu.
Sanık Güldü ise "Değilim, sadece televizyonlardan tanıyorum." dedi.
Bunun üzerine İmamoğlu, "Bu durumu sizin vicdanınıza bırakıyorum." ifadesini kullandı.
Daha sonra duruşmada Güldü'nün avukatları savunma yaptı.
KARANİS'TEN "ÇOCUKLUK ARKADAŞI" SAVUNMASI
Tutuklu sanıklardan Hakan Karanis, kimlik tespitinde emekli esnaf olduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu ile çocukluk arkadaşı olduklarını, 1998 yılında İstanbul'a geldiğini anlattı.
Karanis, 2002 yılına kadar İmamoğlu İnşaat Şirketi'nde çalıştığını, sonrasında inşaat sektörünün kendisine göre olmadığını belirtti.
Karanis, "Baba mesleğim olan tekstil işi daha cazipti. 2002'de İmamoğlu'nun desteğiyle Kuzey Sanayi Tekstil Şirketi'ni, 2006'da Eva Tekstil'i kurdum. Daha sonra Ali Köksal'ın şirketinde pazarlama müdürü olarak çalıştım, o ölünce oğlu Hüseyin Köksal ile çalıştım." beyanında bulundu.
"BENİM İÇİN HER ZAMAN ARKADAŞTIR"
İmamoğlu ile Trabzon'da başlayan arkadaşlıklarını İstanbul'da da sürdürdüklerini kaydeden Karanis, "Ekrem Bey sizin nezdinizde şüpheli, buradaki insanlar için İBB Başkanı, cumhurbaşkanı adayı bile olabilir ama benim için her zaman arkadaştır." ifadesini kullandı.
Karanis, kendisinden İBB'de iş bulması için yardım isteyen çok sayıda kişi olduğunu, inandığı insanlar için bu taleplerle ilgilendiğini ancak çok da başarılı olamadığını belirtti.
İBB'DE GÖREVİ YOK AMA İŞ TALEPLERİYLE İLGİLENMİŞ
Karanis, İBB'de hiçbir görevi olmadığını savundu. Buna karşın kendisinden İBB'de iş bulması için yardım isteyen çok sayıda kişi olduğunu ve bu taleplerle ilgilendiğini söylemesi savunmadaki dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
Karanis, hakkındaki iddiaların tamamının Murat Gülibrahimoğlu ile tanışıklığıyla ilgili olduğunu öne sürdü.
Karanis, "Hakkımdaki iddiaların tamamı Murat Gülibrahimoğlu ile tanışıklığımla ilgilidir. Sosyal çevre gereği 2021 yılı Haziran ayında tanıştık. Benden 6-7 yaş küçük biridir. Gülibrahimoğlu ile birlikte 2022'de turistik amaçlı Kiev'e gittik. Oradan Belgrad'a gittik, sonra da beraber İstanbul'a döndük. Gülibrahimoğlu inşaat işleri yapardı. Kemerburgaz'da benzinliği vardı. Yurt dışı gezilerimde bana bazı siparişleri olurdu. Ya da Trabzon'a gittiğinde sipariş verirdi. Bu siparişlerini dönüşlerimde benzinliğine bırakırdım." diye konuştu.
MİLYONLUK PARA ALIŞVERİŞİNE "ARKADAŞLIK" AÇIKLAMASI
Karanis, Gülibrahimoğlu ile arasındaki milyonlarca liralık para alışverişinin arkadaşlık ve güven ilişkisinden kaynaklandığını öne sürdü.
Böylece dosyada adı para hareketleriyle geçen bir başka sanık da milyonluk trafiği kişisel ilişkiyle açıklamaya çalıştı.
SAHTE FATURA İDDİASINA "TANIMIYORUM" YANITI
İddianamede, Gülibrahimoğlu ile birlikte hareket ettiği öne sürülen tutuklu sanık iş insanı Hasan Tahsin Sönmez de 3 şirketi olduğunu söyledi.
Sönmez, Şükrü Kaynar adlı tanığın Cebeci bölgesinde Murat Gülibrahimoğlu'nun sahte fatura işi yaptığını, kendisine ait bir şirketin de bu işin içinde olduğunu iddia etmesi nedeniyle tutuklandığını ifade etti.
Tanığın bahsettiği firmanın kuzeni Tugay Tokdemir'e ait olduğunu ve onun da bu yalan beyan üzerine tutuklandığını savunan Sönmez, bu tanığı tanımadığını öne sürdü.
Sönmez, şirketlerine yönelik yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirtti.
"KİMSEYİ ZORLA YERİNDEN ETMEDİ" DEDİ
Çapraz sorgusunda bir avukatın sorusunu yanıtlayan Sönmez, Gülibrahimoğlu'nu Cebeci Mahallesi'nde defalarca gördüğünü söyledi.
Sönmez, Gülibrahimoğlu'nun kimseyi zorla yerinden etmediğini, insanlarla uzlaşarak iş yaptığını savundu.
TOKDEMİR TAHLİYE İSTEDİ
Tutuklu sanık Turgay Tokdemir ise Sönmez Su İnşaat firmasının sahibi olduğunu, hakkında sahte fatura düzenleme suçlaması bulunduğunu söyledi.
Tanımadığı bir kişinin hakkındaki beyanları üzerine tutuklandığını öne süren Tokdemir, vergi incelemelerinde sahte fatura düzenlemeye ilişkin tespit olmadığını savundu.
Tokdemir, "3 senedir şirketimi inceleyen vergi memurlarının sahte fatura düzenleme gibi bir tespiti yoktur. Bu kişinin iddiasının kaynağı nedir bilmiyorum. Suçsuz yere bir senedir tutuklu yatmaktayım. Tahliyemi istiyorum." savunmasını yaptı.
Duruşma yarın tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edecek.