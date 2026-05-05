Tutuklu sanık Turgay Tokdemir, tanımadığı bir kişinin beyanı üzerine tutuklandığını ve vergi incelemelerinde sahte fatura düzenlemeye ilişkin tespit olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu duruşmada söz alarak Ahmet Güldü'ye örgütten haberdar olup olmadığını ve kendisini tanıyıp tanımadığını sordu, Güldü sadece televizyondan tanıdığını söyledi.

Tutuklu sanık Hasan Tahsin Sönmez, Şükrü Kaynar adlı tanığın sahte fatura iddiası üzerine tutuklandığını belirterek bu tanığı tanımadığını ve şirketlerine yönelik incelemelerde olumsuzluk tespit edilmediğini savundu.

Tutuklu sanık Hakan Karanis, Ekrem İmamoğlu ile çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek Murat Gülibrahimoğlu ile arasındaki milyonlarca liralık para alışverişinin arkadaşlık ve güven ilişkisinden kaynaklandığını öne sürdü.

Duruşmada Güldü'nün milyonluk para trafiğini "getir götür işi" gibi anlatması, Hakan Karanis'in Gülibrahimoğlu ile arasındaki milyonlarca liralık para alışverişini "arkadaşlık ve güven" ilişkisine bağlaması öne çıktı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İBB davasında sanık savunmaları dikkat çeken çelişkilerle devam etti. Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı olan tutuklu sanık Ahmet Güldü, şirket adına para çektiğini ve yatırdığını kabul etti ancak paraların ne amaçla kullanıldığını bilmediğini öne sürdü.

PARA TRAFİĞİNE "GÖREV" SAVUNMASI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı olan tutuklu sanık Ahmet Güldü, savunmasında ilgili şirkette 10 yıl çalıştığını, ofis boy olarak görev yaptığını belirtti.

Şirkette fatura yatırdığını, bankalara gittiğini ve bunları kendi inisiyatifiyle değil, görevi gereği yaptığını kaydeden Güldü, "Bu işleri talimatla yapardım, yaptığım işe göre aldığım talimatlar değişirdi. Bu görevleri müdürlerden alırdım." dedi.

Çekti, yatırdı ama ne için olduğunu bilmediğini söyledi

Görevinin kendisine verilen idari işleri yerine getirmek olduğunu savunan Güldü, iddianamede yer alan Cebeci Maden Sahası'yla ilgili bir görevinin olmadığını, hafriyat işinden de anlamadığını öne sürdü.

Güldü, şirketten aldığı vekaletnameyle görevi gereği çalıştığını savundu. Ancak savunmasında para hareketlerini kabul ederken, bu paraların ne amaçla kullanıldığını bilmediğini ileri sürdü.

Güldü, "Savcılığa parayı nasıl çektiğimi, nereye yatırdığımı detaylı şekilde anlattım. Eski patronum Murat Gülibrahimoğlu ile yurt dışına çıkmadan önce görüştüğümü de söyledim. Murat Bey'in çektiğim paraları ne amaçla kullandığını da bilmiyorum. Para çekme işinin benim için getir götür işlerinden farkı yoktu. Çektiğim ve yatırdığım paraların toplam tutarını bilmem mümkün değildir." beyanında bulundu.