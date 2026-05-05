İBB davasında tedavi yapılmadı iddiası çöktü

İBB davasında tutuklu bulunan Engin Ulusoy’un sağlık durumuyla ilgili “tetkikleri yapılmadı, tedaviye başlanmadı” iddiaları asılsız çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hastane sevkinden MR çekimine kadar tüm süreci tarih tarih açıklayarak iddiaları tek tek çürüttü.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB eski Zabıta Dairesi Başkanı Engin Ulusoy'un sağlık hizmetine erişemediği iddialarını yalanladı.
  • Başsavcılık açıklamasında Ulusoy'un 7 Nisan 2026'da Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve fıtık ile bel ağrısı tanısı konulduğu belirtildi.
  • Ulusoy'a 5 Mayıs 2026'da Silivri Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Polikliniği'nde MR çekildiği ve Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevk yapıldığı açıklandı.
  • Başsavcılık, Ulusoy'un kasık ağrısı şikayeti üzerine 2 Mayıs 2026'da hastaneye gönderildiğini ve 4 Mayıs'ta revirde ağrı kesici iğne yapıldığını bildirdi.
  • Ulusoy'un avukatları daha önce Silivri Devlet Hastanesi'nde BT cihazının arızalı olması nedeniyle tetkiklerin tamamlanamadığını öne sürmüştü.

Casusluk ve yolsuzluk suçlamalarından tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB davası, 32. gününde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam etti.

Dava sürecinde tutuklu bulunan İBB eski Zabıta Dairesi Başkanı Engin Ulusoy'un sağlık durumuna ilişkin "tetkikleri yapılmadı", "tedaviye başlanmadı" ve "sağlık hizmetine erişemiyor" iddiaları gündeme getirildi.

Ulusoy'un avukatları, Silivri Devlet Hastanesi'nde bilgisayarlı tomografi cihazının arızalı olması nedeniyle BT görüntüleme işleminin yapılamadığını, tetkiklerin tamamlanmadığını ve müvekkillerinin yeniden cezaevine gönderildiğini öne sürdü.

BAŞSAVCILIKTAN İDDİALARA RESMİ YANIT

Bu iddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Başsavcılık, Engin Ulusoy'un sağlık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada hastane sevkleri, tanılar, reçete düzenlemeleri, MR çekimi ve planlanan kontrolleri tarih tarih paylaştı.

Açıklamada, Ulusoy'un Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmakta iken 10 Mart 2026'da duruşma için misafir olarak Marmara 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği belirtildi.

7 NİSAN'DA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Başsavcılık açıklamasında, Ulusoy'un 7 Nisan 2026'da Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı bildirildi.

Ulusoy'a burada fıtık ve bel ağrısı tanısı konulduğu kaydedildi. Ayrıca kalp ve tansiyon hastalıkları nedeniyle reçete düzenlendiği belirtildi.

KASIK AĞRISI SONRASI YENİDEN HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Başsavcılık, Ulusoy'un 2 Mayıs 2026'da saat 13.20 sıralarında avukat ziyareti sonrası kurum görevlilerine kasık ağrısı olduğunu beyan ettiğini açıkladı.

Bu beyan üzerine Ulusoy'un Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi'ne gönderildiği bildirildi.

REVİRDE MUAYENE EDİLDİ, AĞRI KESİCİ İĞNE YAPILDI

Açıklamaya göre Ulusoy, 4 Mayıs 2026'da kurum revir biriminde yeniden muayene edildi.

Muayenede bel ağrısı, kasık ağrısı ve sağ bacak ağrısı yani miyalji nedeniyle ağrı kesici iğne yapıldığı kaydedildi.

MR ÇEKİLDİ, UZMAN POLİKLİNİKLERE SEVK EDİLDİ

Başsavcılık, Ulusoy'un Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve Genel Cerrahi Poliklinikleri'ne sevkinin yapıldığını bildirdi.

5 Mayıs 2026'da Silivri Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Polikliniği'ne sevk edilen Ulusoy'a MR çekildiği açıklandı.

Aynı süreçte Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevkin de yapıldığı belirtildi.

YENİ KONTROLLER TAKVİME ALINDI

Başsavcılık açıklamasında, Ulusoy'un 6 Mayıs 2026'da Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Genel Cerrahi Poliklinikleri'ne sevklerinin bulunduğu belirtildi.

8 Mayıs 2026'da ise Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevkinin planlandığı açıklandı.

BAŞSAVCILIK NOKTAYI KOYDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamasında Ulusoy'un sağlık sürecine ilişkin sevk, tanı, reçete, muayene, MR ve poliklinik planlamalarını tek tek sıraladı.

Başsavcılık açıklamasında, "Adı geçen tutuklunun tedavi süreci, diğer tutuklu ve hükümlülerde olduğu gibi hassasiyetle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İDDİALAR TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ

Başsavcılığın açıklamasıyla, Engin Ulusoy'un sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar resmi süreçler üzerinden tek tek yalanlandı.

Açıklamada; Ulusoy'un hastaneye sevk edildiği, tanı konulduğu, reçete düzenlendiği, ağrı şikayeti sonrası yeniden hastaneye gönderildiği, revirde muayene edildiği, MR çekildiği ve yeni kontrollerin planlandığı vurgulandı.

