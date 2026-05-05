Casusluk ve yolsuzluk suçlamalarından tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB davası, 32. gününde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam etti.
Dava sürecinde tutuklu bulunan İBB eski Zabıta Dairesi Başkanı Engin Ulusoy'un sağlık durumuna ilişkin "tetkikleri yapılmadı", "tedaviye başlanmadı" ve "sağlık hizmetine erişemiyor" iddiaları gündeme getirildi.
Ulusoy'un avukatları, Silivri Devlet Hastanesi'nde bilgisayarlı tomografi cihazının arızalı olması nedeniyle BT görüntüleme işleminin yapılamadığını, tetkiklerin tamamlanmadığını ve müvekkillerinin yeniden cezaevine gönderildiğini öne sürdü.
BAŞSAVCILIKTAN İDDİALARA RESMİ YANIT
Bu iddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Başsavcılık, Engin Ulusoy'un sağlık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada hastane sevkleri, tanılar, reçete düzenlemeleri, MR çekimi ve planlanan kontrolleri tarih tarih paylaştı.
Açıklamada, Ulusoy'un Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmakta iken 10 Mart 2026'da duruşma için misafir olarak Marmara 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği belirtildi.
7 NİSAN'DA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Başsavcılık açıklamasında, Ulusoy'un 7 Nisan 2026'da Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı bildirildi.
Ulusoy'a burada fıtık ve bel ağrısı tanısı konulduğu kaydedildi. Ayrıca kalp ve tansiyon hastalıkları nedeniyle reçete düzenlendiği belirtildi.
KASIK AĞRISI SONRASI YENİDEN HASTANEYE GÖNDERİLDİ
Başsavcılık, Ulusoy'un 2 Mayıs 2026'da saat 13.20 sıralarında avukat ziyareti sonrası kurum görevlilerine kasık ağrısı olduğunu beyan ettiğini açıkladı.
Bu beyan üzerine Ulusoy'un Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi'ne gönderildiği bildirildi.
REVİRDE MUAYENE EDİLDİ, AĞRI KESİCİ İĞNE YAPILDI
Açıklamaya göre Ulusoy, 4 Mayıs 2026'da kurum revir biriminde yeniden muayene edildi.
Muayenede bel ağrısı, kasık ağrısı ve sağ bacak ağrısı yani miyalji nedeniyle ağrı kesici iğne yapıldığı kaydedildi.
MR ÇEKİLDİ, UZMAN POLİKLİNİKLERE SEVK EDİLDİ
Başsavcılık, Ulusoy'un Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve Genel Cerrahi Poliklinikleri'ne sevkinin yapıldığını bildirdi.
5 Mayıs 2026'da Silivri Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Polikliniği'ne sevk edilen Ulusoy'a MR çekildiği açıklandı.
Aynı süreçte Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevkin de yapıldığı belirtildi.
YENİ KONTROLLER TAKVİME ALINDI
Başsavcılık açıklamasında, Ulusoy'un 6 Mayıs 2026'da Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Genel Cerrahi Poliklinikleri'ne sevklerinin bulunduğu belirtildi.
8 Mayıs 2026'da ise Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevkinin planlandığı açıklandı.
BAŞSAVCILIK NOKTAYI KOYDU
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamasında Ulusoy'un sağlık sürecine ilişkin sevk, tanı, reçete, muayene, MR ve poliklinik planlamalarını tek tek sıraladı.
Başsavcılık açıklamasında, "Adı geçen tutuklunun tedavi süreci, diğer tutuklu ve hükümlülerde olduğu gibi hassasiyetle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.
İDDİALAR TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ
Başsavcılığın açıklamasıyla, Engin Ulusoy'un sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar resmi süreçler üzerinden tek tek yalanlandı.
Açıklamada; Ulusoy'un hastaneye sevk edildiği, tanı konulduğu, reçete düzenlendiği, ağrı şikayeti sonrası yeniden hastaneye gönderildiği, revirde muayene edildiği, MR çekildiği ve yeni kontrollerin planlandığı vurgulandı.