Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB eski Zabıta Dairesi Başkanı Engin Ulusoy'un sağlık hizmetine erişemediği iddialarını yalanladı.

Başsavcılık açıklamasında Ulusoy'un 7 Nisan 2026'da Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve fıtık ile bel ağrısı tanısı konulduğu belirtildi.

Ulusoy'a 5 Mayıs 2026'da Silivri Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Polikliniği'nde MR çekildiği ve Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevk yapıldığı açıklandı.

Başsavcılık, Ulusoy'un kasık ağrısı şikayeti üzerine 2 Mayıs 2026'da hastaneye gönderildiğini ve 4 Mayıs'ta revirde ağrı kesici iğne yapıldığını bildirdi.

Ulusoy'un avukatları daha önce Silivri Devlet Hastanesi'nde BT cihazının arızalı olması nedeniyle tetkiklerin tamamlanamadığını öne sürmüştü.

Casusluk ve yolsuzluk suçlamalarından tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB davası, 32. gününde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam etti. Dava sürecinde tutuklu bulunan İBB eski Zabıta Dairesi Başkanı Engin Ulusoy'un sağlık durumuna ilişkin "tetkikleri yapılmadı", "tedaviye başlanmadı" ve "sağlık hizmetine erişemiyor" iddiaları gündeme getirildi. Ulusoy'un avukatları, Silivri Devlet Hastanesi'nde bilgisayarlı tomografi cihazının arızalı olması nedeniyle BT görüntüleme işleminin yapılamadığını, tetkiklerin tamamlanmadığını ve müvekkillerinin yeniden cezaevine gönderildiğini öne sürdü.

BAŞSAVCILIKTAN İDDİALARA RESMİ YANIT Bu iddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Başsavcılık, Engin Ulusoy'un sağlık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada hastane sevkleri, tanılar, reçete düzenlemeleri, MR çekimi ve planlanan kontrolleri tarih tarih paylaştı. Açıklamada, Ulusoy'un Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmakta iken 10 Mart 2026'da duruşma için misafir olarak Marmara 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği belirtildi.