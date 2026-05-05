Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının 7 Mayıs'ta Ankara'da icra edileceğini belirtti.

İLK KONSEY TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILACAK

İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, dost ve kardeş Cezayir'le ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirileceğini aktaran Duran, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını bildirdi.

Görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacağını kaydeden Duran, ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğünü ifade etti.