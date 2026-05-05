İzmir'de CHP'li Helil İnay Kınay'ın başkanlığını yaptığı Karabağlar Belediyesi'nde adrese teslim kentsel dönüşüm projesi skandalı yaşandı.
Osman Aksüner Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde hizmet alım ihalesinin belediyenin Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal'ın 10 yıl boyunca yöneticilik yaptığı Sampaş Holding'e verildiği ortaya çıktı.
ÖZGEÇMİŞİNİ SİLDİ
Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, konunun gündeme gelmesinin ardından Akbal, şirkette daha önce çalıştığına ilişkin kayıtları, LinkedIn profilindeki özgeçmişini apar topar sildi.
Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, yaşanan adrese teslim kentsel dönüşüm skandalına tepki gösterdi.
24 MİLYON 750 BİN LİRA FATURA
Ortada bir ihale olmadığını belirten Eroğlu, "Belediye iştirak şirketi olan Karabağlar Belediye Spor AŞ'ye fatura kestirip sonrasında iştirak şirketimizden Karabağlar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne fatura kesmişler. Bu yöntemle ihalesiz şekilde bu şirkete verilmiş. Faturayı kabul eden kentsel dönüşüm müdürü Umut Akbal da eski Sampaş Holding çalışanı. 24 milyon 750 bin lira fatura kesilmiş. Bugüne kadar bir çivi bile çakılmadı. Maket proje çizimine bile 4.5 milyon lira ödenmiş" ifadelerini kullandı.