CHP'li Karabağlar Belediyesi'nde adrese teslim kentsel dönüşüm: 24 milyon 750 bin TL fatura kesildi bir çivi bile çakılmadı

CHP'li Helil İnay Kınay'ın başkanlığını yaptığı İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nde adrese teslim kentsel dönüşüm projesi skandalı yaşandı. CHP'lilerin Osman Aksüner Mahallesi'nde planlanan bir projenin ihalesini belediyenin Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal'ın 10 yıl boyunca yöneticilik yaptığı Sampaş Holding'e verdiği ortaya çıktı.

  • İzmir Karabağlar Belediyesi'nde Osman Aksüner Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin hizmet alım ihalesi, belediyenin Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal'ın 10 yıl yöneticilik yaptığı Sampaş Holding'e verildi.
  • Umut Akbal, konunun gündeme gelmesinin ardından Sampaş Holding'de çalıştığına dair kayıtları ve LinkedIn profilindeki özgeçmişini sildi.
  • AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, projenin Karabağlar Belediye Spor AŞ üzerinden ihalesiz şekilde Sampaş Holding'e verildiğini iddia etti.
  • Proje için 24 milyon 750 bin lira fatura kesildiği ancak bugüne kadar bir çivi bile çakılmadığı öne sürüldü.
  • Maket proje çizimine 4,5 milyon lira ödendiği belirtildi.

İzmir'de CHP'li Helil İnay Kınay'ın başkanlığını yaptığı Karabağlar Belediyesi'nde adrese teslim kentsel dönüşüm projesi skandalı yaşandı.

CHP'li Helil İnay Kınay

Osman Aksüner Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde hizmet alım ihalesinin belediyenin Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal'ın 10 yıl boyunca yöneticilik yaptığı Sampaş Holding'e verildiği ortaya çıktı.

Kentsel dönüşümün yapılacağı alan

ÖZGEÇMİŞİNİ SİLDİ

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, konunun gündeme gelmesinin ardından Akbal, şirkette daha önce çalıştığına ilişkin kayıtları, LinkedIn profilindeki özgeçmişini apar topar sildi.

Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, yaşanan adrese teslim kentsel dönüşüm skandalına tepki gösterdi.

Adrese teslim kentsel dönüşümün belgesi


24 MİLYON 750 BİN LİRA FATURA

Ortada bir ihale olmadığını belirten Eroğlu, "Belediye iştirak şirketi olan Karabağlar Belediye Spor AŞ'ye fatura kestirip sonrasında iştirak şirketimizden Karabağlar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne fatura kesmişler. Bu yöntemle ihalesiz şekilde bu şirkete verilmiş. Faturayı kabul eden kentsel dönüşüm müdürü Umut Akbal da eski Sampaş Holding çalışanı. 24 milyon 750 bin lira fatura kesilmiş. Bugüne kadar bir çivi bile çakılmadı. Maket proje çizimine bile 4.5 milyon lira ödenmiş" ifadelerini kullandı.

