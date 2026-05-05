Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 4 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında, gün boyunca üst düzey isimlerle kritik ikili görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmelerde; sıfır atık, döngüsel ekonomi, metan emisyonlarının azaltımı ve iklim finansmanı başlıklarında COP31 sürecine yönelik somut iş birliği alanları ele alındı. G7 bünyesinde düzenlenen toplantılara konuşmacı olarak katılan Ağırbaş, Fransa Eski Başbakanı Laurent Fabius ile de bir araya geldi.

ALMANYA İLE STRATEJİK COP31 VE İKLİM EYLEMİ DİYALOĞU



Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İklim Eylemi Genel Direktörü Dr. Heike Henn ile gerçekleştirilen görüşmede, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı.



Ağırbaş, "Görüşmemizde, COP31 sürecinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin oynayacağı kritik rolü paylaştık. İklim Eylem Ajandası'nın güçlendirilmesi, sahadaki toplulukların ve sivil toplum kuruluşlarının daha görünür kılınması noktasında yürüteceğimiz iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" değerlendirmesinde bulundu.