Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü.

Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut işbirliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya'da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Paşinyan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

ANİ KÖPRÜSÜ Ani Köprüsü, Türkiye'nin doğusunda, Kars il sınırlarında yer alan Ani Harabeleri içinde bulunur. Köprü, Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğal sınırı oluşturan Arpaçay üzerinde yer alır.





KÖPRÜNÜN TARİHİ ÖNEMİ

Arpaçay'ın iki yakasını bağlayarak tarih boyunca Anadolu ile Kafkasya arasında geçiş noktası olmuştur.

10. yüzyıl civarında, özellikle Bagratlı Krallığı döneminde inşa edildiği düşünülür.

Tarihte İpek Yolu'nun önemli geçişlerinden biri olarak kullanılmıştır.

Ticaret kervanları ve kültürel etkileşim açısından kritik bir bağlantı noktasıydı.

Ani Köprüsü, sadece bir yapı değil, İpek Yolu'nun izlerini taşıyan bir ticaret kapısı ve kültürel bir miras olarak değerlendiriliyor.