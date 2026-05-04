CANLI YAYIN
Geri

Türkiye ile Ermenistan arasında Ani Köprüsü için imzalar atıldı: Yılmaz ve Paşinyan Erivan'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. Ani Köprüsü, Kars'taki Ani Harabeleri içinde Arpaçay üzerinde yer alıyor ve 10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edildiği düşünülüyor. Köprü, sadece bir yapı değil, İpek Yolu’nun izlerini taşıyan bir ticaret kapısı ve kültürel bir miras olarak değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye ile Ermenistan arasında Ani Köprüsü için imzalar atıldı: Yılmaz ve Paşinyan Erivan'da bir araya geldi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.
  • Görüşmede Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
  • Mutabakat zaptını Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan imzaladı.
  • Yılmaz, görüşmede ikili ilişkiler ile ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı konularının ele alındığını belirtti.
  • Ani Köprüsü, Kars'taki Ani Harabeleri içinde Arpaçay üzerinde yer alıyor ve 10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edildiği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

YILMAZ PAŞİNYAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.

ANİ KÖPRÜSÜ İÇİN İMZALAR ATILDI

Görüşmede, Yılmaz ve Paşinyan'ın himayelerinde, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan tarafından iki ülkenin sınırında bulunan Ani Köprüsü'nün restorasyon uygulamasının yapılmasına dair mutabakat zaptı imzalandı.

Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nde imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Paşinyan ile görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü.

Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut işbirliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya'da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Paşinyan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

ANİ KÖPRÜSÜ

Ani Köprüsü, Türkiye'nin doğusunda, Kars il sınırlarında yer alan Ani Harabeleri içinde bulunur. Köprü, Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğal sınırı oluşturan Arpaçay üzerinde yer alır.



KÖPRÜNÜN TARİHİ ÖNEMİ

  • Arpaçay'ın iki yakasını bağlayarak tarih boyunca Anadolu ile Kafkasya arasında geçiş noktası olmuştur.
  • 10. yüzyıl civarında, özellikle Bagratlı Krallığı döneminde inşa edildiği düşünülür.
  • Tarihte İpek Yolu'nun önemli geçişlerinden biri olarak kullanılmıştır.
  • Ticaret kervanları ve kültürel etkileşim açısından kritik bir bağlantı noktasıydı.

Ani Köprüsü

Ani Köprüsü, sadece bir yapı değil, İpek Yolu'nun izlerini taşıyan bir ticaret kapısı ve kültürel bir miras olarak değerlendiriliyor.

8. Etnospor Kültür Festivali yeniden İstanbul'da: Kültür, spor ve hafıza aynı zeminde buluşacak
SONRAKİ HABER

8. Etnospor Kültür Festivali yeniden İstanbul'da

 Yer: İzmit... TIR'la tanker arasında kağıt gibi ezildi! Hurdaya dönen otomobilde mucize
ÖNCEKİ HABER

İzmit'te mucizevi kurtuluş!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler