CANLI YAYIN
Geri

8. Etnospor Kültür Festivali yeniden İstanbul'da: Kültür, spor ve hafıza aynı zeminde buluşacak

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 21-24 Mayıs tarihlerinde 8’inci kez ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında oluşturulan özel alanlar, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin rolüne dikkat çekiyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek bu büyük organizasyon, ziyaretçilerini gelenekle yeniden bağ kurmaya davet ediyor.

Giriş Tarihi:
8. Etnospor Kültür Festivali yeniden İstanbul'da: Kültür, spor ve hafıza aynı zeminde buluşacak
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, 21-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.
  • Festival kapsamında geleneksel sporlar, oyunlar, sahne sanatları, el sanatları ve gastronomi alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
  • Katılımcılar festival alanında okçuluk ve binicilik gibi geleneksel spor dallarını birebir deneyimleme imkanı bulacak.
  • Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, kurulan oba ve kıl çadırlarında kendi kültürel dokularını ve geleneksel yaşam biçimlerini sergileyecek.
  • Organizasyon bünyesinde çocuklar, aileler ve dezavantajlı gruplar için özel olarak tasarlanmış kapsayıcı etkinlik alanları ve atölyeler yer alacak.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl 8'inci kez ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak.

7. Etnospor Kültür Festivali. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv ve Sosyal medyadan alınmıştır.)

Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen festival, bu yıl da farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin güçlü platformlarından biri olmayı sürdürüyor.

DENEYİM, KATILIM VE HAFIZA

Etnospor Kültür Festivali, klasik bir etkinlik olmanın ötesine geçerek ziyaretçilerini aktif katılıma davet ediyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, sahne sanatları, el sanatları ve gastronomi alanlarında sunulan içerikler; geleneğin birikimini bugünün deneyimiyle buluşturuyor.

Katılımcılar, okçuluk ve binicilik gibi geleneksel sporları birebir deneyimleyebilecek; atölye alanlarında ise üretimin parçası olarak kültürel mirasla doğrudan temas kurabilecek. Festival alanı, izlenen değil yaşanan bir kültür atmosferine dönüşecek.

8. Etnospor Kültür Festivali yeniden İstanbul'da: Kültür, spor ve hafıza aynı zeminde buluşacak-3

DÜNYA KÜLTÜRLERİ İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte festival, çok kültürlü yapısını güçlendirerek ziyaretçilere eşsiz bir keşif alanı sunuyor. Her ülkenin kendi kültürel dokusunu yansıttığı etkinlikler, geleneksel yaşam biçimlerinden sanatlara kadar geniş bir perspektif ortaya koyuyor.

Kurulan oba alanları, kıl çadırları ve tematik deneyim alanları sayesinde ziyaretçiler, geleneksel yaşamın izlerini yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

8. Etnospor Kültür Festivali yeniden İstanbul'da: Kültür, spor ve hafıza aynı zeminde buluşacak-4

KAPSAYICI FESTİVAL DENEYİMİ

Etnospor Kültür Festivali, her yaştan ve her kesimden ziyaretçiye hitap eden kapsayıcı yapısıyla öne çıkıyor. Çocuklara özel etkinlik alanları, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği deneyimler ve interaktif oyunlar festivalin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Dezavantajlı gruplar için tasarlanan özel etkinlikler, erişilebilir atölyeler ve sahne performanslarıyla festival, herkes için eşit ve anlamlı bir deneyim alanı sunmayı hedefliyor.

8. Etnospor Kültür Festivali yeniden İstanbul'da: Kültür, spor ve hafıza aynı zeminde buluşacak-5

GELENEK AİLEDE YAŞAR: AİLE ODAKLI DENEYİM ALANLARI

Festival kapsamında oluşturulan özel alanlar, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin rolüne dikkat çekiyor. Ailelerin birlikte deneyimleyebileceği etkinlikler, ortak hafıza ve aidiyet duygusunu güçlendiren bir yapı sunuyor.

Etnospor Kültür Festivali, yalnızca bir etkinlik değil; kültürel sürekliliği destekleyen, toplumsal hafızayı canlı tutan ve geleneksel değerleri geleceğe taşıyan güçlü bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilecek bu büyük organizasyon, ziyaretçilerini gelenekle yeniden bağ kurmaya davet ediyor.

Çatalağaç Deresi’ne atık su deşarjı: Bakanlık anında Alagöz Madencilik’e cezayı kesti
SONRAKİ HABER

Çatalağaç Deresi’ne atık su deşarjı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler