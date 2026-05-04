Şanlıurfa merkezli 13 ilde dev operasyon: Vatandaşı dolandırıp milyarlık saltanat kurmuşlar! 149 gözaltı

Şanlıurfa Akçakale merkezli başlatılan ve 13 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık operasyonlarından birinde, vatandaşları "polis, savcı" yalanıyla kandıran şebeke yerle bir edildi. 1.220 polisin katılımıyla gerçekleştirilen şafak baskınlarında, suçtan elde edildiği belirlenen tam 1 milyar 50 milyon TL değerindeki 237 lüks araç ve 93 taşınmaza el konuldu. Halkı dolandırıp parasıyla lüks hayat yaşayan 149 şüpheli gözaltına alındı.

  • Şanlıurfa merkezli 13 ilde iletişim yoluyla dolandırıcılık operasyonunda 149 şüpheli gözaltına alındı, 1.200 şüpheliden oluşan havuz tespit edildi.
  • Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 213 ekip ve 1.220 polisin katıldığı operasyonda 1 milyar 50 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
  • Operasyonda 237 lüks araç ile 93 taşınmaza MASAK verileri doğrultusunda adli tedbir uygulandı.
  • Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, yüzlerce fişek ve narkotik maddeler ele geçirildi.
  • Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçeleri odaklı operasyonda dijital materyal ve ziynet eşyası da bulundu.

Şanlıurfa'da adalet ve emniyet birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen dev operasyonda, halkın alın terine göz diken dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

13 ilde şafak vakti operasyonu: 1 milyar TL’lik suç servetine el konuldu!

13 ili kapsayan baskınlarda 1 milyar 50 milyon TL değerinde mal varlığına el konulurken, suç örgütünün cephaneliği ve para trafiği de deşifre edildi.

13 İLDE ŞAFAK BASKINI

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında, Asayiş Daire Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Türkiye'de "iletişim yoluyla dolandırıcılığın merkezi" olarak bilinen bölgeye yönelik tarihi bir adım attı.

Titiz çalışmalar sonucunda tam 1.200 şüpheliden oluşan dev bir suç havuzu oluşturuldu.

Bu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte; Şanlıurfa merkezi, Akçakale ve Harran ilçeleri odaklı olmak üzere toplam 13 ilde, 213 ekip ve 1.220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

1 MİLYAR 50 MİLYON TL DEĞERİNDE SERVETE EL KONULDU

Operasyonun mali boyutu, suç örgütünün ulaştığı korkunç rakamları gözler önüne serdi. MASAK verileri doğrultusunda, dolandırıcılık suçundan elde edildiği ve çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edilen:

  • 237 lüks araca,
  • 93 taşınmaza (daire, arsa, iş yeri),
  • Toplam değeri 1 Milyar 50 Milyon TL olan tüm mal varlığına adli makamlarca el konuldu.

Soruşturmanın ilk etabında belirlenen 185 şüpheliden 149'u kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ CEPHANELİĞİ VE NARKOTİK MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında, şebekenin sadece dolandırıcılık değil, silahlanma ve uyuşturucu trafiğiyle de bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yapılan aramalarda:

  • 5 ruhsatsız tabanca,
  • 5 pompalı tüfek
  • 2 kurusıkı tabanca,
  • 159 fişek, 57 kartuş
  • 492.400 TL, 1.400 Dolar,
  • Çok sayıda dijital materyal
  • Ziynet eşyası ve
  • Narkotik maddeler ele geçirildi.

"VATANDAŞIN ALIN TERİNE GÖZ DİKENLERE GEÇİT YOK"

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü destek ve koordinasyonu ile yürütülen operasyon, "Türkiye Yüzyılı"nda suçla mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini bir kez daha kanıtladı.

Gözaltına alınan 149 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, Başsavcılık tarafından oluşturulan 1.200 kişilik havuzdaki diğer isimlere yönelik adli sürecin de derinleşerek devam edeceği öğrenildi.

