SUÇ CEPHANELİĞİ VE NARKOTİK MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında, şebekenin sadece dolandırıcılık değil, silahlanma ve uyuşturucu trafiğiyle de bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yapılan aramalarda:

5 ruhsatsız tabanca,

5 pompalı tüfek

2 kurusıkı tabanca,

159 fişek, 57 kartuş

492.400 TL, 1.400 Dolar,

Çok sayıda dijital materyal

Ziynet eşyası ve

Narkotik maddeler ele geçirildi.

"VATANDAŞIN ALIN TERİNE GÖZ DİKENLERE GEÇİT YOK"

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü destek ve koordinasyonu ile yürütülen operasyon, "Türkiye Yüzyılı"nda suçla mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini bir kez daha kanıtladı.

Gözaltına alınan 149 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, Başsavcılık tarafından oluşturulan 1.200 kişilik havuzdaki diğer isimlere yönelik adli sürecin de derinleşerek devam edeceği öğrenildi.