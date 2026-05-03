Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi'nde Türkiye bir kez daha gurur yaşadı. Eskişehirli milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü finalinde sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bıraktı.
Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü branşı finalinde rakiplerini geride bıraktı.
UNUTULMAZ BAŞARI
47.38'lik derecesiyle altın madalyaya uzanan başarılı yüzücü, zirvede yer aldı.
Azmi, disiplini ve kararlılığıyla dikkat çeken Boyacı, Türk bayrağını Paris'te gururla dalgalandırdı. Bu önemli başarı Türkiye'ye büyük sevinç yaşatırken, genç sporculara da ilham verdi. Elde ettiği zaferle adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı, ülkesine unutulmaz bir gurur armağan etti.