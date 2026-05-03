CANLI YAYIN
Geri

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'dan altın derece: 47.38 ile zirveye yerleşti

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Paris'te düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi'nde açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü branşı finalinde 47.38'lik derecesiyle 1. olarak altın madalya kazandı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'dan altın derece: 47.38 ile zirveye yerleşti
Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi'nde Türkiye bir kez daha gurur yaşadı. Eskişehirli milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü finalinde sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bıraktı.
Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü branşı finalinde rakiplerini geride bıraktı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

UNUTULMAZ BAŞARI

47.38'lik derecesiyle altın madalyaya uzanan başarılı yüzücü, zirvede yer aldı.

Azmi, disiplini ve kararlılığıyla dikkat çeken Boyacı, Türk bayrağını Paris'te gururla dalgalandırdı. Bu önemli başarı Türkiye'ye büyük sevinç yaşatırken, genç sporculara da ilham verdi. Elde ettiği zaferle adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı, ülkesine unutulmaz bir gurur armağan etti.
Sumud Filosu'na siyonist abluka! Gazze aktivistleri dehşet anlarını anlattı | Hem plastik mermi hem işkence
SONRAKİ HABER

Siyonistler plastik mermilerle saldırdı

 CHP'li Konak Belediyesinde "tetikçi" skandalı! Ses kayıtları dosyada: Bana birini silahla vur ikisini darp et dediler
ÖNCEKİ HABER

Bana birini silahla vur ikisini darp et dediler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler