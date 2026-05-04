Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol 1. Lig mücadelesini zirvede tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün başkanı Nahit Eren'e özel bir tebrik mesajı gönderdi.

Tarihi başarıyı Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme şeklinde nitelendiren MHP lideri, Amedspor'un Süper Lig yolculuğunun Diyarbakır'ın sosyal ve ekonomik yapısını canlandıracağını bildirdi. Kulübün fair play ruhu etrafında kenetlenerek Türkiye'nin birlik iklimine olumlu katkılar sunacağı beklentisi paylaşıldı.

"HUZUR İKLİMİNE OLUMLU KATKI"

Amedspor'un 1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir nefes kazandırdığını anlatan Bahçeli, kulübün Süper Lig'e yükselmesini memnuniyetle karşıladığını aktardı. Diyarbakır'ın tarihi derinliği ile kültürel zenginliğine işaret eden Bahçeli, "Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır'ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır'ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AYRI AYRI TEBRİK

Futbolun birleştirici gücünün geniş kitlelere ulaşmasının önemine değinen Bahçeli, kulübün Süper Lig'e yükselişinin gençleri spora yönelteceğine inandığını dile getirdi. Sürecin kardeşlik hukuku çerçevesinde ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu itibarla Amedspor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü'nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor, 2026-2027 sezonunun Amedspor'a, Diyarbakır'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."