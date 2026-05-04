Giresun'da çevre ekiplerinin yaptığı denetimde, Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait bir madenden çıkan atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Olayın ardından Çevre Kanunu kapsamında işletmeye ağır yaptırım uygulandı.

GALERİ BÖLÜMÜ KAPATILDI

Yapılan incelemeler sonucunda kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü, gerekli çevresel tedbirler alınana kadar faaliyet dışı bırakıldı. Yetkililer, çevreye zarar veren unsurların ortadan kaldırılması için sürecin sıkı şekilde takip edileceğini bildirdi.

3 KAT CEZA KESİLDİ

İhlalin tekrar etmesi nedeniyle işletmeye bu kez daha ağır yaptırım uygulandı. Alagöz Madencilik'e 3 kat artırımlı olarak toplam 2 milyon 517 bin TL idari para cezası kesildi.

Çevre ekipleri, bölgede denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini vurguladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. bin TL ceza uygulandı.517 milyon 2Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak