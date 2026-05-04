CANLI YAYIN
Geri

Çatalağaç Deresi’ne atık su deşarjı: Bakanlık anında Alagöz Madencilik’e cezayı kesti

Giresun’da Alagöz Madencilik’e ait maden sahasından Çatalağaç Deresi’ne atık su deşarj edildiği tespit edildi. Kirliliğe neden olan yeraltı galerisi kapatılırken, işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 kat artırımlı 2 milyon 517 bin TL ceza kesildi.

Giriş Tarihi:
Çatalağaç Deresi’ne atık su deşarjı: Bakanlık anında Alagöz Madencilik’e cezayı kesti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Giresun'daki Alagöz Madencilik'e ait maden ocağından çıkan atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümünün faaliyetlerini gerekli tedbirler alınana kadar durdurdu.
  • İhlalin tekrarlanması nedeniyle Alagöz Madencilik Şirketi'ne 3 kat artırımlı olarak toplam 2 milyon 517 bin TL idari para cezası kesildi.
  • Giresun İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda işletmeye Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulandı.
  • Yetkililer, bölgedeki çevresel risklerin ortadan kaldırılması için denetim sürecinin sıkı şekilde takip edileceğini bildirdi.

Giresun'da çevre ekiplerinin yaptığı denetimde, Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait bir madenden çıkan atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Olayın ardından Çevre Kanunu kapsamında işletmeye ağır yaptırım uygulandı.

GALERİ BÖLÜMÜ KAPATILDI

Yapılan incelemeler sonucunda kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü, gerekli çevresel tedbirler alınana kadar faaliyet dışı bırakıldı. Yetkililer, çevreye zarar veren unsurların ortadan kaldırılması için sürecin sıkı şekilde takip edileceğini bildirdi.

3 KAT CEZA KESİLDİ

İhlalin tekrar etmesi nedeniyle işletmeye bu kez daha ağır yaptırım uygulandı. Alagöz Madencilik'e 3 kat artırımlı olarak toplam 2 milyon 517 bin TL idari para cezası kesildi.

Çatalağaç Deresi’ne atık su deşarjı: Bakanlık anında Alagöz Madencilik’e cezayı kesti-1

Çevre ekipleri, bölgede denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini vurguladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi.

Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı.

bin TL ceza uygulandı.517 milyon 2Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak

MHP lideri Bahçeli’den Amedspor’a tebrik mesajı | Kardeşlik hukuku vurgusu: "Huzur iklimine olumlu katkı"
SONRAKİ HABER

Bahçeli’den Amedspor’a tebrik

 8. Etnospor Kültür Festivali yeniden İstanbul'da: Kültür, spor ve hafıza aynı zeminde buluşacak
ÖNCEKİ HABER

8. Etnospor Kültür Festivali yeniden İstanbul'da

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler