Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde bir şüpheli pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Veliler büyük korkuyla okula koşarak çocuklarını aldı.
22 YAŞINDA
Zanlının 22 yaşındaki S.Y. olduğu belirlendi.
Olayda yaralanan olmadı.
Okul idarecilerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bina çevresinde oluşan ambulans ve polis aracı yoğunluğu çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Haberi alan aileler hızla okula gelerek çocuklarını teslim alıp evlerine götürdü.
Özellikle anaokulu bölümündeki öğrenciler idareciler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
'DÜKKANLARA SIKTI'
Görgü şahidi Yunus Gençer, olay anına ilişkin, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Okula bir tane attı, nasıl kaçtım, bir tane attı. Hemen araya girdim, polis gelip yakaladı. Önce esnafa sıktı. Buraya döndü, tam okula girecekti yakalandı" sözlerini sarf etti.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: HEDEF OKUL DEĞİL, KARDEŞ KAVGASI
Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada asayiş olayının okula yönelik olmadığı vurgulandı.
Valilik açıklamasında, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu." denildi.