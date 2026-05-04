22 yaşındaki S.Y. elindeki pompalı tüfekle çevreye ve okul yönüne ateş açtı. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi tam okul binasına girmek üzereyken silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

'DÜKKANLARA SIKTI'

Görgü şahidi Yunus Gençer, olay anına ilişkin, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Okula bir tane attı, nasıl kaçtım, bir tane attı. Hemen araya girdim, polis gelip yakaladı. Önce esnafa sıktı. Buraya döndü, tam okula girecekti yakalandı" sözlerini sarf etti.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde saldırganın silahla kurşunlamaya gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: HEDEF OKUL DEĞİL, KARDEŞ KAVGASI

Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada asayiş olayının okula yönelik olmadığı vurgulandı.

Valilik açıklamasında, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu." denildi.