15 yaşındaki Atlas Çağlayan, 'yan baktın' tartışması sonucu E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, Atlas Çağlayan ve arkadaşlarının olay öncesinde bulundukları mekanın sahibi tarafından dışarı çıkarıldığı iddia edildi.

Atlas Çağlayan'ın ailesi, 'hesabınızı dışarıda görün' diyerek gençleri dışarı çıkardığı öne sürülen mekan sahibi hakkında şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

Olayın ardından yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu madde kullanımına dair suç kayıtları tespit edildi.

Atlas cinayetinde “Mekan sahibi kovdu” iddiası. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv ve ATV Haber'den alınmıştır.) TAKVİMLER 14 OCAK'I GÖSTERİYORDU Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.