14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin ATV Haber yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. "Yan baktın" tartışması nedeniyle 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas'ın, bulunduğu mekandan kovulduğu öne sürüldü.
TAKVİMLER 14 OCAK'I GÖSTERİYORDU
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıktı.
Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
ATLAS CİNAYETİNDE "MEKAN SAHİBİ KOVDU" İDDİASI
Soruşturma sürerken olayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ATV Haber'in ulaştığı bilgilere göre, Atlas Çağlayan ve arkadaşlarının tehlikeyi fark ettikleri halde mekandan çıkmak istemedikleri öne sürüldü.
Atlas'ın arkadaşı, "Biz normalde çıkmadık ilk başta. Bizi mekanın sahibi dışarı kovdu. Kovduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.
HALASINDAN YÜREK YAKAN SÖZLER
Atlas Çağlayan'ın halası ise yaşananlara tepki göstererek, "Neden çıktınız oğlum diyorum. Çıkmasaydınız… Hala diyor ki 'Biz çıkmayacaktık zaten, bizi mekan sahibi çıkarttı. Çıkın dışarıda görün hesabınızı dedi' diyor" şeklinde konuştu.
Ailenin mekan sahibi hakkında şikayetçi olmaya hazırlandığı öğrenildi.
TELEFONLARDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI
Öte yandan olayın ardından şüphelilerin cep telefonları da incelemeye alındı. Yapılan incelemede, katil zanlısının telefonunda ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve taşıma suçuna ilişkin bulgular tespit edildi.
Şüphelinin arkadaşının telefonunda ise uyuşturucu madde satın alma ve kullanma suçuna dair veriler bulunduğu öğrenildi.