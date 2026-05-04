Gaziantep ve Şanlıurfa Valilikleri, 3 Mayıs'ta meydana gelen şiddetli fırtına ve selin okul binalarında hasara yol açması nedeniyle tatil kararlarını duyurdu.
GAZİANTEP'TE 61 OKULDA İNCELEME
Gaziantep'te geçtiğimiz Pazar günü etkili olan afet sonrası 61 okulda mühendisler tarafından teknik inceleme yapıldı. Valilik, incelemeler sonucunda hasarı giderilemeyen ve tadilatı süren 24 okul için düğmeye bastı.
Bu okulların bir kısmında öğrencilerin güvenliği için geçici süreyle başka binalara taşınma kararı alınırken, Nizip ve kent merkezindeki toplam 23 okulda 2 gün, ciddi hasar alan 1 okulda ise 3 gün boyunca ders zili çalmayacak.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklama:
ŞANLIURFA'DA 2 İLÇEDE EĞİTİME TÜM OKULLARDA ARA
Hava muhalefetinin okul bahçeleri ve binalarında oluşturduğu yıkım Şanlıurfa'da da hayatı olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa Valiliği, Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarının onarım süreci nedeniyle 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren 4 gün boyunca tatil edildiğini duyurdu. Yetkililer, bu sürenin binaların güvenli hale getirilmesi için kritik olduğunu belirtti.
|İl / İlçe
|Tatil Süresi
|Başlangıç Tarihi
|Durum
|Gaziantep (23 Okul)
|2 Gün
|5 Mayıs 2026
|Sadece Hasarlı Okullar
|Gaziantep (1 Okul)
|3 Gün
|5 Mayıs 2026
|Ağır Hasarlı Okul
|Şanlıurfa (Birecik)
|4 Gün
|5 Mayıs 2026
|Tüm Eğitim Kurumları
|Şanlıurfa (Viranşehir)
|4 Gün
|5 Mayıs 2026
|Tüm Eğitim Kurumları
Başkan Erdoğan'ın fırtına felaketi sonrası taziye ve geçmiş olsun mesajı:
Dün meydana gelen fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerdeki vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifa diliyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız, sahadaki ekiplerimizle birlikte durumu yakından takip ediyor ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
