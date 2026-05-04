Şanlıurfa Valiliği, tatil süresinin binaların güvenli hale getirilmesi için kritik olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 4 gün tatil ilan edildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa Valilikleri, 3 Mayıs'ta meydana gelen şiddetli fırtına ve selin okul binalarında hasara yol açması nedeniyle tatil kararlarını duyurdu.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime ara verildi.

GAZİANTEP'TE 61 OKULDA İNCELEME

Gaziantep'te geçtiğimiz Pazar günü etkili olan afet sonrası 61 okulda mühendisler tarafından teknik inceleme yapıldı. Valilik, incelemeler sonucunda hasarı giderilemeyen ve tadilatı süren 24 okul için düğmeye bastı.

Bu okulların bir kısmında öğrencilerin güvenliği için geçici süreyle başka binalara taşınma kararı alınırken, Nizip ve kent merkezindeki toplam 23 okulda 2 gün, ciddi hasar alan 1 okulda ise 3 gün boyunca ders zili çalmayacak.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklama: