Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime ara verildi: 5-8 Mayıs 2026 tarihlerinde hangi ilçelerde okullar kapalı?

Gaziantep ve Şanlıurfa Valilikleri, 3 Mayıs'ta yaşanan şiddetli fırtına, sel ve dolu yağışının okul binalarında hasara yol açması nedeniyle tatil kararı aldı. Yapılan resmi açıklamalara göre; Gaziantep kent merkezi ve Nizip'teki hasarlı 23 okulda 2 gün, 1 okulda 3 gün; Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki tüm okullarda ise 5 Mayıs Salı gününden itibaren 4 gün süreyle eğitime ara verildi.

  • Gaziantep'te afet sonrası 61 okulda yapılan teknik incelemeler neticesinde 24 okulda hasar tespit edildi.
  • Gaziantep'te Nizip ve kent merkezindeki 23 okulda 2 gün, ciddi hasarlı 1 okulda 3 gün eğitime ara verildi.
  • Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 4 gün tatil ilan edildi.
  • Hasarlı okullardaki öğrencilerin bir kısmı güvenlik nedeniyle geçici süreyle başka binalara taşınacak.
  • Şanlıurfa Valiliği, tatil süresinin binaların güvenli hale getirilmesi için kritik olduğunu açıkladı.

Gaziantep ve Şanlıurfa Valilikleri, 3 Mayıs'ta meydana gelen şiddetli fırtına ve selin okul binalarında hasara yol açması nedeniyle tatil kararlarını duyurdu.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime ara verildi.(Fotoğraflar Anadolu Ajansı'na aittir.)

GAZİANTEP'TE 61 OKULDA İNCELEME

Gaziantep'te geçtiğimiz Pazar günü etkili olan afet sonrası 61 okulda mühendisler tarafından teknik inceleme yapıldı. Valilik, incelemeler sonucunda hasarı giderilemeyen ve tadilatı süren 24 okul için düğmeye bastı.

Bu okulların bir kısmında öğrencilerin güvenliği için geçici süreyle başka binalara taşınma kararı alınırken, Nizip ve kent merkezindeki toplam 23 okulda 2 gün, ciddi hasar alan 1 okulda ise 3 gün boyunca ders zili çalmayacak.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklama:

ŞANLIURFA'DA 2 İLÇEDE EĞİTİME TÜM OKULLARDA ARA

Hava muhalefetinin okul bahçeleri ve binalarında oluşturduğu yıkım Şanlıurfa'da da hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarının onarım süreci nedeniyle 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren 4 gün boyunca tatil edildiğini duyurdu. Yetkililer, bu sürenin binaların güvenli hale getirilmesi için kritik olduğunu belirtti.

İl / İlçeTatil SüresiBaşlangıç TarihiDurum
Gaziantep (23 Okul)2 Gün5 Mayıs 2026Sadece Hasarlı Okullar
Gaziantep (1 Okul)3 Gün5 Mayıs 2026Ağır Hasarlı Okul
Şanlıurfa (Birecik)4 Gün5 Mayıs 2026Tüm Eğitim Kurumları
Şanlıurfa (Viranşehir)4 Gün5 Mayıs 2026Tüm Eğitim Kurumları

Başkan Erdoğan'ın fırtına felaketi sonrası taziye ve geçmiş olsun mesajı:

Dün meydana gelen fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerdeki vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifa diliyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız, sahadaki ekiplerimizle birlikte durumu yakından takip ediyor ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

