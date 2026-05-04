Diyarbakır’da okul önünde silahlı panik: Öğrenciler dersteyken havaya ateş açtılar | 1 gözaltı

Diyarbakır Yenişehir’de eğitim veren Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde pompalı tüfekle havaya ve etrafa ateş açan 22 yaşındaki şüpheli S.Y. polis ekiplerince yakalandı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, okul idaresi özellikle anaokulu bölümündeki çocukları hızla tahliye etti. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre önce çevredeki esnafa ateş eden saldırgan, okul binasına girmeye çalıştığı esnada emniyet güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Diyarbakır'da okul önünde silahlı panik: Öğrenciler dersteyken havaya ateş açtılar | 1 gözaltı
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının yaraları sarılırken korkutucu bir olay Diyarbakır'da yaşandı.

Yenişehir ilçesindeki Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde bir şüpheli pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Veliler büyük korkuyla okula koşarak çocuklarını aldı.

Şüphel kısa sürede silahlarıyla birlikte yakalandı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’nın ardından Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde silahlı saldırı paniği yaşandı. (Fotoğraf: İHA)

22 YAŞINDA

Zanlının 22 yaşındai S.Y. olduğu belirlendi.

Olayda yaralanan olmadı.

Okul idarecilerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bina çevresinde oluşan ambulans ve polis aracı yoğunluğu çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Haberi alan aileler hızla okula gelerek çocuklarını teslim alıp evlerine götürdü.

Diyarbakır’da, sokakta havaya pompalı tüfekle ateş açan S.Y. (22), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Özellikle anaokulu bölümündeki öğrenciler idareciler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

22 yaşındaki S.Y. elindeki pompalı tüfekle çevreye ve okul yönüne ateş açtı. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi tam okul binasına girmek üzereyken silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

'OKULA GİRECEKTİ'

Görgü şahidi Yunus Gençer, olay anına ilişkin, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Okula bir tane attı, nasıl kaçtım, bir tane attı. Hemen araya girdim, polis gelip yakaladı. Önce esnafa sıktı. Buraya döndü, tam okula girecekti yakalandı" sözlerini sarf etti.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde saldırganın silahla kurşunlamaya gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

