22 yaşındaki S.Y. elindeki pompalı tüfekle çevreye ve okul yönüne ateş açtı. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi tam okul binasına girmek üzereyken silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

'OKULA GİRECEKTİ'

Görgü şahidi Yunus Gençer, olay anına ilişkin, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Okula bir tane attı, nasıl kaçtım, bir tane attı. Hemen araya girdim, polis gelip yakaladı. Önce esnafa sıktı. Buraya döndü, tam okula girecekti yakalandı" sözlerini sarf etti.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde saldırganın silahla kurşunlamaya gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.