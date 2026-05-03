İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı’nda, Beşiktaş açıklarında makine arızası yapan 185 metrelik “Zaltron” isimli kuru yük gemisi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilirken, arızalı gemi için kurtarma römorkörleri hızla müdahaleye başladı.

  • Mısır'dan Rusya'ya giden 185 metre boyundaki Zaltron isimli kuru yük gemisi, Beşiktaş Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptı.
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
  • Olay yerine Kurtarma-3, Kurtarma-5 ve Kurtarma-9 römorkörleri ivedilikle sevk edildi.

Beşiktaş'ta, makine arızası yapan kuru yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı’nda makine arızası: Gemi trafiği durduruldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyreden 185 metre boyundaki "Zaltron" isimli kuru yük gemisinin Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik çift yönlü askıya alındı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Kuru yük gemisi için "Kurtarma-3", "Kurtarma-5" ve "Kurtarma-9" römorkörlerin olay yerine ivedilikle yönlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

